影／瑞氏海豚擱淺屏東海口沙灘 評估難以救治後人道處理

有民眾昨天上午10時許在屏東縣車城鄉海口沙灘發現一隻受傷擱淺的瑞士海豚，通報海巡單位後前往搶救，尚有生命跡象，送往成功大學鯨豚研究中心，經評估並與獸醫討論後，因其狀況實在太差很難救治，最終只能人道處理免除其痛苦。

海巡署第八巡防區指揮部昨日10時39分接獲通報，立即派員前往搶救。擱淺海豚為「瑞氏海豚」，體長約270公分，尾鰭疑似有外傷，尚有生命跡象。海巡人員立即將其扶正，並以溼毛巾包覆、持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。

成功大學生命科學系教授王浩文表示，這隻海豚送達時生命跡象已非常弱，身形消瘦、狀況很不好，背部整個下凹，氣孔已無法閉合，有嗆水情形，背部尾幹有長度10公分切傷、傷口很深，另外背部有大面積曬傷，整個已經脫皮。

在與獸醫討論後，認為已經很難再救治，因此只能忍痛人道處理。他說，這是隻母海豚，年紀中年偏老，經解剖後發現肺部及淋巴系統有感染，後續會進行病理分析。

王浩文說，瑞氏海豚俗稱花紋海豚，東部海域很常見，海口沙灘大概每年會有一次擱淺情形。他呼籲民眾若在沙灘上發現擱淺的鯨豚，不要嘗試將其推回海中，因此時擱淺鯨豚身體多已經不好了，推回海中反而可能害其嗆水甚至溺斃，之前已發生過多次類似狀況。