快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

聽新聞
0:00 / 0:00

影／瑞氏海豚擱淺屏東海口沙灘 評估難以救治後人道處理

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
昨天屏東海口沙灘一隻瑞氏海豚擱淺，海巡人員以溼毛巾包覆持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。圖／海巡提供
昨天屏東海口沙灘一隻瑞氏海豚擱淺，海巡人員以溼毛巾包覆持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。圖／海巡提供

有民眾昨天上午10時許在屏東縣車城鄉海口沙灘發現一隻受傷擱淺的瑞士海豚，通報海巡單位後前往搶救，尚有生命跡象，送往成功大學鯨豚研究中心，經評估並與獸醫討論後，因其狀況實在太差很難救治，最終只能人道處理免除其痛苦。

海巡署第八巡防區指揮部昨日10時39分接獲通報，立即派員前往搶救。擱淺海豚為「瑞氏海豚」，體長約270公分，尾鰭疑似有外傷，尚有生命跡象。海巡人員立即將其扶正，並以溼毛巾包覆、持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。

成功大學生命科學系教授王浩文表示，這隻海豚送達時生命跡象已非常弱，身形消瘦、狀況很不好，背部整個下凹，氣孔已無法閉合，有嗆水情形，背部尾幹有長度10公分切傷、傷口很深，另外背部有大面積曬傷，整個已經脫皮。

在與獸醫討論後，認為已經很難再救治，因此只能忍痛人道處理。他說，這是隻母海豚，年紀中年偏老，經解剖後發現肺部及淋巴系統有感染，後續會進行病理分析。

王浩文說，瑞氏海豚俗稱花紋海豚，東部海域很常見，海口沙灘大概每年會有一次擱淺情形。他呼籲民眾若在沙灘上發現擱淺的鯨豚，不要嘗試將其推回海中，因此時擱淺鯨豚身體多已經不好了，推回海中反而可能害其嗆水甚至溺斃，之前已發生過多次類似狀況。

第六岸巡隊表示，民眾如果發現擱淺鯨豚時，可依循「三要四不原則」，要扶正、要保溼、要紀錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠及不要喧嘩，並撥打海巡署118報案專線。

昨天屏東海口沙灘一隻瑞氏海豚擱淺，海巡人員以溼毛巾包覆持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。圖／海巡提供
昨天屏東海口沙灘一隻瑞氏海豚擱淺，海巡人員以溼毛巾包覆持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。圖／海巡提供
昨天屏東海口沙灘一隻瑞氏海豚擱淺，海巡人員以溼毛巾包覆持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。圖／海巡提供
昨天屏東海口沙灘一隻瑞氏海豚擱淺，海巡人員以溼毛巾包覆持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。圖／海巡提供
昨天屏東海口沙灘一隻瑞氏海豚擱淺，海巡人員以溼毛巾包覆持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。圖／海巡提供
昨天屏東海口沙灘一隻瑞氏海豚擱淺，海巡人員以溼毛巾包覆持續用海水幫其保溼，再送至成大研究中心救護。圖／海巡提供

海豚 鯨豚 海巡署

延伸閱讀

屏東好物選集宣傳摺頁出版 遊屏東「有玩又有掠」

影／全台海龜產卵數量創新高 蘭嶼椰油首度發現母龜上岸

布袋好美里遊客湧入爆垃圾危機 志工還被嗆「又不是你家的」

守護台灣！反核三重啟公投 周春米：不能把核廢料留給下一代

相關新聞

護法現身？中壢大江購物中心附近樹林夜間驚見梅花鹿

桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，被民眾拍下後po網，桃園市農業局表示，經瞭解梅花鹿為附近農戶...

影／瑞氏海豚擱淺屏東海口沙灘 評估難以救治後人道處理

有民眾昨天上午10時許在屏東縣車城鄉海口沙灘發現一隻受傷擱淺的瑞士海豚，通報海巡單位後前往搶救，尚有生命跡象，送往成功大...

影／全台海龜產卵數量創新高 蘭嶼椰油首度發現母龜上岸

海洋保育署今天公布全台今年海龜產卵盤點，從4月起已陸續在墾丁、小琉球、蘭嶼、東沙、澎湖望安等地發現母龜上岸產卵，產卵母龜...

猴賊闖北投市場偷水果秒匿蹤 北市府追蹤2個半月終於捕獲

台北市動保處表示，民眾發現有獼猴現蹤北投市場，且偷走攤販賣的水果，獲報後以足跡追蹤多月，8月初在關渡成功捕獲，涉案獼猴先...

快改掉！狗狗一見你就退後可能是「這5種行為」讓你一秒變壞蛋

你知道狗狗也會把人列入「黑名單」嗎？日本寵物網站《わんちゃんホンポ》指出，如果你不小心對狗狗做出「5種行為」，牠們就可能把你誤認為是壞人！想和狗狗打好關係的你千萬要注意。

準妹夫初見面「皮鞋被當貓薄荷」 虎斑貓狂吸炸出嘴邊肉表情全茫了

貓咪平時就會對氣味濃烈的人事物相當感興趣，日本一名貓奴就分享愛貓某天失控的模樣，竟然對著客人擺放在玄關的鞋子「愛不釋手」，甚至好幾度想把自己的肉肉臉全都塞進鞋子，超尷尬的場面讓原PO哭笑不得，「那是客人的鞋子，不能這樣啦！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。