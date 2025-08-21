護法現身？中壢大江購物中心附近樹林夜間驚見梅花鹿

桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在路上逃竄，被民眾拍下後po網，桃園市農業局表示，經瞭解梅花鹿為附近農戶放養，梅花鹿個性溫馴無攻擊性，如民眾看到請秉持「不接觸、不餵食及不干擾」原則，與鹿隻保持距離，立即通報勿驚嚇。今中午會派員至附近巡查。

有民眾表示po網表示，大江附近森林，最近出現梅花鹿。而且目擊的人還不少，可能已經有穩定族群，請大家遇到的時候注意安全、切勿騷擾。昨晚出現的，是一頭年輕公鹿。

農業局回應，出現在大江購物中心的梅花鹿為附近農戶放養，梅花鹿個性溫馴無攻擊性，如民眾看到請稟持不接觸、不餵食及不干擾原則，與鹿隻保持距離，立即通報勿驚嚇。如有通報案件，將立即會同動保處前往處理。農業局呼籲，民眾應對飼養動物善盡管理責任，勿讓其隨意走動，以免造成公共危險。