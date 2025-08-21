影／全台海龜產卵數量創新高 蘭嶼椰油首度發現母龜上岸

海洋保育署今天公布全台今年海龜產卵盤點，從4月起已陸續在墾丁、小琉球、蘭嶼、東沙、澎湖望安等地發現母龜上岸產卵，產卵母龜數量創下近年新高，甚至蘭嶼椰油沙灘也首度被記錄成為海龜新產卵地，由於緊接進入海龜蛋孵化期，海保署呼籲民眾「不打擾、不踩踏」讓小海龜能順利抵達大海。

海洋委員會海洋保育署調查，自4月起屏東墾丁、小琉球、台東蘭嶼、東沙、澎湖望安到南沙太平島，產卵母龜數量都創下近年新高，今年台灣主要海龜產卵棲地的母龜數量普遍高於往年，澎湖望安就有3隻母龜回來築巢，其中一隻前年從望安到東沙覓食，今年又回來產卵。

海保署追蹤其中一隻在小琉球產卵的母海龜，發現牠長途迴游到400多公里，從小琉球游到南海上的東沙島周邊海草床覓食，顯示東沙環礁海域豐富的海草資源，讓母龜能縮短繁殖周期，更快回到台灣產卵，有助於族群數量的提升。

距離台灣超過1000公里的南沙太平島，今年從2月到7月更已經記錄到超過70隻母龜上岸，累積破百窩海龜卵窩，海保署已透過標記與監測掌握族群數量變化。

墾丁今年也迎來母龜造訪，白砂、大灣等沙灘都陸續出現剛孵化的小海龜爬回大海的可愛身影，其中一窩的孵化成功率更高達9成，因此海保署也呼籲，民眾若在沙灘或海上活動時遇見海龜，請保持距離、不打擾，也不要踩踏有標示的卵窩位置。

海保署指出，若發現海龜受困或小海龜迷路，可撥打「1999」或「118」專線通報，並請民眾夜間活動應減少光源，並減少塑膠製品使用，避免廢棄物留在沙灘。