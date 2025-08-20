快訊

猴賊闖北投市場偷水果秒匿蹤 北市府追蹤2個半月終於捕獲

中央社／ 台北20日電
獼猴示意照。圖／ingimage
獼猴示意照。圖／ingimage

台北市動保處表示，民眾發現有獼猴現蹤北投市場，且偷走攤販賣的水果，獲報後以足跡追蹤多月，8月初在關渡成功捕獲，涉案獼猴先暫時收容，等評估後再野放。

台北市動物保護處今天以新聞資料表示，5月中旬獲報，有民眾在北投市場發現台灣野生獼猴進市場且偷走水果，隨即消失，與北投區里長、居民通力合作追查偷走水果的獼猴。

動保處分析，台北市已屬於高度開發城市，因森林隔離帶縮減或中斷，導致在毗鄰山林地區的獼猴會跑到市區或是在人潮擁擠地點如市場等處搜尋食物。

動保處表示，與北投區里長及居民合作，歷經2個半月、近20次的訊息回報與足跡追蹤，掌握潛入市場內偷水果的獼猴出沒路徑，8月5日在關渡附近的社區捕獲獼猴，結束牠竄逃的日子。

動保處提到，此隻獼猴現正暫時收容，將依農業部公告規定進行檢疫、後送收容及評估野放。

動保處表示，獼猴若曾偷吃過食物，為尋找記憶中的美食地圖，可能增加同地點的回訪次數，民眾應落實「不餵食、不接觸、不干擾」，避免吸引獼猴靠近或有不當餵食行為，以降低人猴衝突風險。

動保處說，發現非法飼養獼猴，可立即通報查處，期盼市民一起攜手合作，維護安全友善的環境，讓人與野生動物和諧共存，守護生態平衡。

水果 北投 台灣獼猴

