【動物冷知識】北極熊口渴怎麼辦？不喝水也行 靠「燃脂生水」越喝越瘦

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？北極熊居然是不需要喝水的動物！！

他們都不會覺得口渴嗎？今天我們一起來看看三個有趣的動物喝水冷知識吧！

海蛇雖然生活在海水中，但他們幾乎不喝海水（鹹水），即使脫水了也不喝！

雖然海蛇有腺體能排出鹽分，但這些腺體相對較小，而且排出鹽分的速度很慢，讓海蛇無法藉此取得所有需要的淡水，那他們要怎麼補充水分呢？

他們會一直等到雨季來臨，隨著雨滴落下，海面最表層被稀釋了，產生一層暫時性的淡水「透鏡體」（freshwater "lens"），不會立即與海水混合。如果鹽度降到夠低，海蛇就能更安心喝水了。

海蛇也會靠近擁有大量淡水的地方，例如河口或泉水邊，藉此補充淡水。

沐露甲蟲生活在非洲的納米比沙漠地區，這裡每年降雨量不足50毫米，沐露甲蟲又要怎麼喝水呢？

他們會在夜間有霧的天氣裡，爬上山丘並抬高屁屁，讓霧氣在背部凝結成水滴，水滴再順著他們的背部滑落都口中，就能喝到水了！

雖然每次喝水都像是在做瑜伽一樣，但這也是在極端氣候所進化出的生存法則，這些小小的甲蟲也很努力的過日子呢！

北極熊生活在冰天雪地的北極，淡水幾乎都以結成冰，海水又太鹹，他們要怎麼喝水呢？

其實北極熊已經進化到不需要喝水了，他們可以透過分解脂肪的化學反應來獲取水份喔！

有些人喝水就會胖，北極熊居然是邊減脂邊喝水，太厲害了也教教我吧！

【動物冷知識】北極熊口渴怎麼辦？不喝水也行 靠「燃脂生水」越喝越瘦

