北市動物園棕熊「小喬」惡性腫瘤復發 今安樂離世

台北市立動物園24歲棕熊「小喬」先前疑似乳腺腫瘤復發，經評估肺臟轉移的病灶擴大，經醫療團隊先前評估「小喬」若繼續治療，無法再維持良好的生活品質，經動物福祉評估小組審慎討論後，決定以人道方式協助「小喬」安詳離開，園方表示，「小喬」已於今天安詳離世。

棕熊「小喬」2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，一直以來都以強韌生命力，在活動場中展現游泳、挖土、探索環境行為，深受喜愛牠的遊客關注，但在2023年健康檢查中，被發現罹患乳腺腫瘤，當下醫療團隊安排第一次外科手術予以摘除，術後恢復良好並安排後續定期追蹤。