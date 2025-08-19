北市動物園棕熊「小喬」惡性腫瘤復發 今安樂離世

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園24歲棕熊「小喬」先前疑似乳腺腫瘤復發，經評估肺臟轉移的病灶擴大，經醫療團隊先前評估「小喬」若繼續治療，無法再維持良好的生活品質，今天以人道方式協助「小喬」安詳離開。圖／動物園提供
台北市立動物園24歲棕熊「小喬」先前疑似乳腺腫瘤復發，經評估肺臟轉移的病灶擴大，經醫療團隊先前評估「小喬」若繼續治療，無法再維持良好的生活品質，經動物福祉評估小組審慎討論後，決定以人道方式協助「小喬」安詳離開，園方表示，「小喬」已於今天安詳離世。

棕熊「小喬」2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，一直以來都以強韌生命力，在活動場中展現游泳、挖土、探索環境行為，深受喜愛牠的遊客關注，但在2023年健康檢查中，被發現罹患乳腺腫瘤，當下醫療團隊安排第一次外科手術予以摘除，術後恢復良好並安排後續定期追蹤。

園方說，2024年定期追蹤檢查中發現「小喬」肺部出現腫瘤轉移病灶，今年3月近鼠蹊部的乳腺處出現轉移腫塊，進行第二次乳腺瘤摘除大手術，雖成功將破裂腫塊摘除，然而無法根除的惡性腫瘤，以及肺部惡化的轉移病灶，對於棕熊「小喬」的健康，已是不樂觀的情況。

