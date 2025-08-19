台北市立動物園棕熊小喬癌復發 人道方式安詳離世

台北市立動物園今天表示，推估至少24歲的棕熊「小喬」，2023年健康檢查時發現罹患乳腺腫瘤，前些時候陸續有狀況出現，今天確定復發，經動物福祉評估以人道方式協助安詳離開。

台北市立動物園透過新聞稿發布，雌性的棕熊「小喬」很遺憾地於今天（19日）離世。

動物園說，前些時候保育員觀察到棕熊「小喬」出現喘促、懶散、沒精神與食慾下降等症狀，3月時乳腺腫瘤手術的位置再次出現紅腫與脫毛。

動物園進一步說，今天醫療團隊透過影像學檢查，確定肺臟轉移的病灶擴大，較3月檢查時更加嚴重，左下腹紅腫處採樣初步判斷為惡性腫瘤細胞，為腫瘤復發。

動物園說，若繼續治療，「小喬」將不得不面對新的大範圍乳腺腫瘤切除手術及肺部病灶持續惡化的情況，恐無法維持良好的生活品質，綜合評估「小喬」所承受的不適與痛苦，在動物福祉評估小組審慎討論後，決定以人道方式協助「小喬」安詳離開。

動物園推估，年紀至少已24歲的「小喬」，是在2006年被馬戲團棄養後，由政府查緝沒入到台北市立動物園，一直很有生命力，在活動場中展現游泳、挖土、探索環境等行為，深受關注。

關於「小喬」的病史，動物園記錄，2023年健康檢查時，發現罹患乳腺腫瘤，當下醫療團隊安排第1次外科手術進行摘除，術後恢復良好、定期追蹤。

接著，2024年檢查發現「小喬」肺部出現腫瘤轉移病灶，2025年3月近鼠蹊部的乳腺處出現轉移腫塊，因此做第2次乳腺瘤摘除大手術，雖成功將破裂腫塊摘除，然而無法根除的惡性腫瘤、肺部惡化的轉移病灶，使得「小喬」的健康已不樂觀。