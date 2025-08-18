快訊

瓦磘溝蛻變生態奇蹟 烏魚現蹤見證水質回春

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
除烏魚外亦有大量魚群現蹤於瓦磘溝。圖／新北市水利局提供
除烏魚外亦有大量魚群現蹤於瓦磘溝。圖／新北市水利局提供

曾被居民嫌惡、甚至被冠上「醜泥怪」汙名的瓦磘溝，如今迎來生態奇蹟！近期在中和段觀察到大量烏魚棲息，這種對水質與溶氧極為敏感的廣鹽性魚類，選擇落腳在過去污濁惡臭的水域，不僅讓調查人員驚訝，也象徵多年治理終見成效，瓦磘溝已逐步蛻變為城市中的綠色生態廊道。

台北市野鳥學會調查發現，瓦磘溝礫間段已出現大量烏魚，研判至少棲息超過一年。烏魚又名烏仔魚、鯔魚或信魚，能在淡水與海水之間活動，偏好高溶氧、低污染環境，其蹤跡代表水體品質已達到生物棲息條件，也顯示底層食物鏈逐步建立，整體生態系統正朝向健康發展。

新北市水利局長宋德仁表示，瓦磘溝過去因生活污水、工廠廢水排入，加上底泥淤積、流水不暢，長期惡臭不堪，市府自2021年起推動「瓦磘溝渠底改善計畫」，以多管齊下方式整治，包括污水接管、設置礫間處理設施每日淨化3,000噸污水、引進新店溪清水稀釋污染、增設子母溝改善流速，並採用水泥混合底泥工法抑制臭源，同時搭配岸邊綠化與底泥清除。多年持續投入，才有今日烏魚悠游的景象。

「現在站在中和橋上，看到的是綠意盎然、鳥類和蜻蜓自在飛舞的河廊，完全想不到這就是過去惡臭不堪的瓦磘溝。」住在附近的居民說，這幾年環境改善有目共睹，不僅生活品質提升，也能真正親近自然。

水利局強調，瓦磘溝的改變，正是「城市改變，從溪邊微笑開始」的最佳範例，未來也將持續維護與精進，讓都市水環境不只是排水設施，更成為承載生態與居民記憶的綠色廊道。

曾經的瓦磘溝佈滿污泥垃圾及惡臭。圖／新北市水利局提供
曾經的瓦磘溝佈滿污泥垃圾及惡臭。圖／新北市水利局提供
曾經髒臭的瓦磘溝已不復存在，如今綠意盎然。圖／新北市水利局提供
曾經髒臭的瓦磘溝已不復存在，如今綠意盎然。圖／新北市水利局提供
在瓦磘溝竟能觀察到烏魚悠游的情景。圖／新北市水利局提供
在瓦磘溝竟能觀察到烏魚悠游的情景。圖／新北市水利局提供

污水 水利局

