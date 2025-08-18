快訊

貓團體提TNR應入法 野保團體反對：等同合理化放養與棄養

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
遊蕩動物群聚成為社會聚焦的問題。圖／聯合報系資料照片
遊蕩動物群聚成為社會聚焦的問題。圖／聯合報系資料照片

日前民眾黨臉書發文指出，貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣說，現行法律對流浪動物的照護和安置不夠牢靠，必須讓TNR（捕捉、結紮、回置）入法。為野生動物而走行動聯盟今表示，TNR入法等於讓放養與棄養都被合理化，因此反對TNR入法。

為野生動物而走行動聯盟指出，被放回街頭的遊蕩犬貓，沒有遮風避雨的地方，也沒有可靠的照護，TNR讓這些生命繼續暴露在風險之中，延長了受苦的時間，這不是對生命的善待，而是對動物福利的棄守。

同時，遊蕩犬貓不是野生動物，卻被長期留在環境中，牠們追逐石虎、驚擾草鴞、攻擊穿山甲，對野生動物造成的傷害已一再被證實。且TNR入法，就等於告訴社會犬貓可以在外遊蕩，這會誤導民眾，讓放養與棄養都被合理化，原本應該是「不讓牠們受苦」的政策目標，會變成「合理化牠們繼續受苦」。

為野生動物而走行動聯盟表示，TNR作為過渡措施，並不是一條可持續的道路，要讓一個區域內的流浪動物真正減少，需要極高的絕育率與持續性的投入，現實上卻幾乎不可能達成。投入龐大資源後，數量卻常常沒有減少，反而變成一個難以止血的無底洞。這樣的政策不只浪費了社會資源，也拖延了問題的真正解決。

為野生動物而走行動聯盟指出，反對TNR入法不是因為不愛動物，而是因為真的在乎牠們的幸福，如果這次選擇妥協，把放任當作人道，那麼遊蕩動物將持續一世又一世地受苦，野生動物也將在衝突中不斷消失。真正的愛是為牠們找到出口，而不是永遠把牠們留在街頭。

