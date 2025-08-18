快訊

為毛孩找家 餐廳化身為愛心認養小棧

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北三芝新創餐廳「撲克麵線」店內規畫有貓咪互動區，圖為老闆、闆娘及店貓寶寶。圖／新北市動保處提供
新北三芝新創餐廳「撲克麵線」店內規畫有貓咪互動區，圖為老闆、闆娘及店貓寶寶。圖／新北市動保處提供

新北三芝新創餐廳「撲克麵線」店內規畫有貓咪互動區，民眾透過店面櫥窗就能看到這些中途的毛孩，顧客用餐過程也多了互動、看對眼的機會，提高認養成功率。6月30日設立以來，已成功媒合送養3隻毛寶貝。

新北市動保處持續推動友善動物政策，發想餐廳空間與動物認養相結合的新模式，三芝新創餐廳「撲克麵線」設有愛心認養小棧，打造美食與愛心兼具的溫馨據點。

麵線店闆娘從小就與動物緣分深厚，常意外遇見需要幫助的動物，家中經營資源回收場，陸續撿回狗、貓、兔子等這些需要照顧的毛寶貝。闆娘曾領養一隻約4到5歲，疑似繁殖場棄養的比熊犬熊熊，雖患有隱睪症、皮膚病且聲帶遭割除，但仍細心照料牠10年。熊熊在一場寒流中因心肌梗塞離世，成為她推動愛心中途與認養的起點，她與丈夫討論創業過程，便希望規畫空間作為貓咪互動區，並透過店面櫥窗就能看到這些中途的毛寶貝，讓顧客在溫暖用餐的氛圍後或抱或嚕這些毛寶貝，提高認養成功率。

三芝動物之家日前接獲通報，金山老街一隻年邁的流浪貓，嚴重營養不良加上左眼潰爛，身體虛弱無力，立即派員前往救援，並將貓隻帶回治療，貓咪長期在老街流浪，該地有廟宇，動保員謝溱秝就幫牠命名為「虎爺」，希望霸氣的名字加持下，加上動保員細心照料與醫療，身體恢復健康送至店內，等待有緣人出現。

新北市動保處表示，將持續推廣此類友善據點，期待更多企業與商家響應，共同為動物打造更溫暖的城市，也呼籲市民支持「認養不棄養」，愛牠就要陪伴牠一輩子，讓街頭不再有流浪動物，盼更多像「虎爺」這樣的毛寶貝，能再次擁抱幸福。

新北三芝新創餐廳「撲克麵線」店內規畫有貓咪互動區，民眾用餐後至消毒區清潔後就可與毛寶貝互動。圖／新北市動保處提供
新北三芝新創餐廳「撲克麵線」店內規畫有貓咪互動區，民眾用餐後至消毒區清潔後就可與毛寶貝互動。圖／新北市動保處提供
闆娘抱著恢復健康在店內等待認養的貓咪「虎爺」。圖／新北市動保處提供
闆娘抱著恢復健康在店內等待認養的貓咪「虎爺」。圖／新北市動保處提供

