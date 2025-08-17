投入熊鷹多年研究 玉管處出書一窺神秘面紗獲獎

快訊

中央社／ 南投17日電

玉山國家公園為瀕危保育類野生動物熊鷹重要分布區域之一，玉山國家公園管理處投入多年研究，出版「雲端上的白鷹－熊鷹」一書，近期榮獲文獻書刊佳作獎，為自然保育寫下新章。

根據內政部國家公園署玉山國家公園管理處資料，熊鷹是台灣體型最為魁偉的留棲性猛禽，也為瀕危保育類野生動物，其剛健英姿與神秘生態行為令人神往，估計目前園區約有170隻熊鷹。

玉管處今天發布新聞稿表示，昔日熊鷹研究多聚焦於低海拔區域，對於中高海拔山林的族群所知仍有限，因此從民國108年起委託國立屏東科技大學教授孫元勳團隊展開深入研究，透過長期監測與實地調查，記錄熊鷹活動模式、生態習性、棲地利用及繁殖育幼行為。

研究團隊發現，熊鷹的巢常築於高海拔、陡峭地形，以利居高臨下及確保幼雛安全，在玉山園區偏好棲息於原始林地，歷經多年努力終於在110年發現首處熊鷹繁殖巢，調查至今已觀察到至少3隻熊鷹幼鳥成功離巢，為台灣猛禽研究留下珍貴科學紀錄。

玉管處表示，去年孫元勳研究團隊與導演梁皆得合作，將攝影機架設於熊鷹巢位，直播幼鳥Salung日常生活，觀眾如臨現場，短短數日吸引19個國家、15萬人次觀看。

「雲端上的白鷹－熊鷹」一書由孫元勳研究團隊將多年心血結集成書，書寫熊鷹生態、文化與保育意涵，並搭配珍貴生態照片、精美版畫及繪圖，帶領讀者走進神秘猛禽世界，榮獲國史館台灣文獻館「114年度獎勵出版文獻書刊－推廣性文獻書刊」佳作獎。

玉管處說，未來將持續推動生態研究與保育工作，透過出版、影像、教育活動與跨界合作，邀請大家共同守護這片美麗的山林家園。

