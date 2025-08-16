誰沒關鳥籠？北市「鸚鵡潮來襲」 動保處10天收容9隻

台北市動物保護處8月份公告的無主遊蕩野生動物收容，當中，鸚鵡等鳥類占比高。動保處表示，目前拾獲收容比例正常，可能是民眾清理鳥籠、遛鳥或寵物店不慎飛走，但也提醒民眾，若為棄養，會違反動物保護法，並裁處3萬以上、15萬元以下罰鍰。

根據動物保護處8月公告，在8月4日就收容到1隻月輪鸚鵡、1隻玄鳳鸚鵡、1隻小雞，以及1隻鱷龜、1隻直線王蛇。緊接著5日到14日，分別收容2隻和尚鸚鵡、1隻吸蜜鸚鵡、1隻虎皮鸚鵡、1隻愛情鳥、1隻玄鳳鸚鵡、1隻藍岩鬣蜥1隻。有的鸚鵡迅速被主人認領，也有的是被認養。

產保組組長黄俊儒表示，依照目前拾獲的比例屬正常，非犬貓動物拾獲最多的以鳥類，實際處理過的案件可見，民眾在清理鳥籠或者遛鳥時，小鳥就不小心飛出去，剛好被救援後送到動保處，因此不能算是棄養。

至於目前非犬貓的飼養變化，黄俊儒說，依據農業部公告規定，僅針對特定物種辦理飼養登記，因此無法完整掌握所有非犬貓寵物的飼養比例變化。

黄俊儒說，有些動物會有飼主認領，有些則是沒有飼主狀態，但有好心人士願意認養。今年截至8月15日非犬貓動物認養件數共4件，相較去年同期13件，認養數量不多。

他說，非犬貓類動物領養需備妥相關文件，包括認養申請書、認養人身分證，以及完成「寵物基本健康常識」、「寵物臨終關懷」及「動物保護法簡介及案例分享（上、下）」任2堂課程證明，即可向本處申請領養。