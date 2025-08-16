毛小孩人氣大集合！台灣十大寵物KOL 「好味小姐」被牠擠下

寵物界新星 你認識幾位？

寵物在現代社會中早已超越陪伴角色，成為許多人生活中的家人與心靈寄託。隨著寵物產業崛起，將毛孩培養成網路明星也成為一種新興市場，像是擁有百萬訂閱的「黃阿瑪的後宮生活」，透過日常故事，成功融化無數貓奴的心。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一年（2024/8/8～2025/8/7），盤點出「台灣十大高聲量寵物KOL」。

近年比特犬咬傷等動物照護議題不斷被討論，有位以專業犬類行為教育為主的寵物KOL成功入榜，反映出大眾對寵物教育的關注日益提升，成為不可忽視的重要話題！這幾隻狗竟然打敗「好味小姐」？帶你一起來認識這些超人氣毛孩！

NO.10 傲嬌爸的養貓日常

「傲嬌爸的養貓日常」YT頻道訂閱數達15.5萬。成員有愛嘴硬的「傲嬌爸」、頻道主人兼Uni飼主「ISA」，以及兩位毛孩：Uni、奶貓乖乖。

ISA與貓咪Uni的相遇故事超像偶像劇，ISA在中國參加完流浪貓認養活動，回家經過公園，Uni突然鑽進ISA的裙子底下不出來，身形瘦弱。但台灣與中國規定大不同，ISA一路克服跨國帶貓的繁瑣手續，始終堅持「牠是家人，怎麼可能送養」。這隻貓不只陪她走過低潮，還意外開啟了ISA的YouTuber生涯，也讓家人感情更緊密。

去（2024）年底，家裡又迎來新成員「奶貓乖乖」，剛出生的奶貓乖乖沒人照顧，ISA母愛爆棚，決定收編，成為近一年頻道討論焦點。ISA領養奶貓乖乖，傲嬌爸媽第一眼是皺眉，但ISA偷看監視器發現，他們其實默默照顧到超仔細，完美詮釋什麼叫「刀子嘴豆腐心」，「傲嬌爸」真的是實至名歸，網友直呼「你爸媽根本就是口是心非、心很軟，很棒的一家人」。

NO.9 我是白吉

來自上海的白吉，是隻擁有一藍一黃異瞳、體格如「巨嬰」的大白貓，2007年出生被吉爸帶回家後，就以白帥帥的男子漢形象俘獲人心。某次頻道主人「吉爸」靈機一動替牠畫上濃眉，意外開啟了白吉的「諧星之路」，眉飛色舞的表情在網路上爆紅，甚至推出了療癒圖文書《家有諧星貓：享受呼嚕呼嚕的幸福感》，用「吉吉小語」陪伴讀者笑對生活。白吉的賣萌日常，也在前幾年推出LINE貼圖「我是白吉」與粉絲互動。

2018年，家中迎來了新成員——愛撒嬌的黑貓「蝦蝦」。牠原本在小區流浪，經常遭公貓欺負，吉爸、吉媽不忍心於是帶牠去絕育，成為頻道一員。蝦蝦性格活潑，最愛追逐亮晶晶的小物、鑽進塑膠袋玩耍，還時不時偷咬白吉的屁股。白吉與蝦蝦一白一黑、一冷一熱的鮮明對比，笑料滿滿，也為吉爸吉媽的生活增添驚喜、粉絲越看越上癮。

NO.8 熊爸估狗

「沒有教不會的狗，只有不會教的主人」，「熊爸估狗」由王昱智（熊爸）搭配一狗「熊三」組成。有別於多數以萌寵日常或產品業配為主的寵物KOL，身為犬類行為專家，他的頻道核心聚焦於「犬類教導」與行為科普，比特犬咬人事件、安樂死爭議，到寵物展現場糾紛，都以專業角度剖析，為飼主與大眾提供不同於網路輿論的理性視角，訂閱數達12.9萬。

過去一年，頻道聲量高峰出現在2月中旬的台中寵物展，當時一隻柴犬突然失控哀號，熊爸以「手扶脖子」結合安撫技巧，短時間內讓犬隻冷靜下來，並現場解說其行為背後的心理狀態。該影片曝光後，不少網友直呼「學到一課」、「解說很專業又易懂」，也因此吸引更多對犬類教育有興趣的觀眾關注。熊爸透過內容普及犬隻行為知識，在無形中提升飼主對寵物行為的理解與尊重，為台灣寵物KOL領域開闢全新道路。

NO.7 鱷鄰居&沙西米

以飼養鱷魚聞名的「鱷魚妹」沙西米，家中動物多到就像是迷你動物園，從頂樓水槽的澤巨蜥，到二樓的蛇房、侏儒山羊、土撥鼠、婆羅門雞，再到一樓的魚房、狗與河口鱷，每天起床的第一件事就是「點名」。經營頻道「鱷鄰居&沙西米」，分享鱷魚、爬蟲類及特殊寵物的日常與飼養知識，致力破除大眾對牠們的恐怖印象，像是鱷魚其實膽小怕人，只有在無路可退時才會攻擊。

沙西米長年推廣正確飼養觀念，但今年初農業部研擬「禁止飼養物種清單」，提案將鱷龜、旱獺、浣熊等955種動物納入禁養，讓沙西米直言：「我努力這麼久，為什麼說禁止就禁止？」隨之引起網友反彈「你會養不代表別人會養」、「外來種就是不適合飼養」、「非原生物種，確實該嚴格把關」，此事件也帶來近一年的聲量高峰。

NO.6 豆漿- SoybeanMilk

藍眼白毛的米克斯「豆漿」與虎斑貓「俊榮」，不僅是YouTube頻道「豆漿- SoybeanMilk」的主角，更成為寵物界的明星IP。頻道訂閱數高達75.3萬由主人「阿晧」經營，從推出4款LINE貼圖到出版《豆漿娘娘駕到－貓奴阿晧的跪安日常》，成功將貓咪日常轉化為具商業價值的內容。

牠們的魅力，即使只是遇到蟑螂的反應或鄰居貓闖入的插曲，也能在社群掀起熱議，今年7月份討論聲量就達2,313筆也是近一年的高峰。隨著知名度攀升，阿晧創立「榮師傅」品牌，將兩貓形象延伸至明信片、鑰匙圈等周邊，甚至推出寵物益生菌等。讓「豆漿」和「俊榮」不只是在影片裡賣萌，還能走進粉絲的日常生活，變成大家生活中都能碰到的明星貓。

NO.5 昆蟲擾西吳沁婕 Dee the bugbuff

YouTube頻道擁有56.6萬訂閱的「昆蟲擾西」吳沁婕，畢業於臺灣大學昆蟲學系，是少見將專業與生活巧妙結合的昆蟲學者。不同於一般專家嚴肅的形象，她以幽默口吻與日常生活，將昆蟲知識分享至社群，吸引眾多粉絲。從去年與黃大謙合作拍片，到今年登上薩泰爾娛節目《炎上曾博恩》，知名度近年持續攀升。

過去一年中，討論焦點與「鱷鄰居&沙西米」相同，都出現在年初農業部擬禁養955種動物的爭議中。當時擾西在臉書發文批評，農業部動保司的提案不僅忽視參與法規制定的學者意見，禁養名單理由更顯粗糙，甚至將可愛無害的小袋鼠列入其中，引發大量共鳴。網友紛紛支持擾西表示「連綠鬃蜥問題都沒解決，就別談禁止其他寵物」、「因為不喜歡就禁止養蛇，真的很氣」，網友怒火也順勢帶動擾西當週聲量，飆升至3,251筆。

NO.4 許伯＆簡芝-倉鼠人

從交往到步入婚姻「許伯＆簡芝-倉鼠人」頻道除了寵物，更展現人寵之間的深厚情感。訂閱數高達131萬，頻道創始元老倉鼠「石頭」於2017年過世，家中目前有三隻貓：小吉普、小火車與小賽車。

頻道以「從零開始養」系列打開知名度，挑戰飼養金魚、浣熊、貓頭鷹、老虎、巨蟒等多樣動物，近一年網路聲量共9,355筆，出現兩次高峰。第一次是去年8月，在小吉普癲癇惡化時，許伯與簡芝紀錄病情並呼籲寵物保險的重要性，觸動許多粉絲、貓奴的共感；第二次聲量高達1,801筆，來自「從零開始養」系列中介紹台灣少見的室內動物王國，收錄包括短腿迷你紐西蘭寵物豬在內的10種動物，另類的動物園讓網友直言「以動物福祉為重，看很欣慰」、「有生之年能在台灣看見經營這麼好的私人動物園，真是感動」。

NO.3 好味小姐Lady Flavor

這次台灣寵物KOL第三名由YouTube頻道訂閱數高達80.5萬的「好味小姐 Lady Flavor」奪下。頻道標語「養隻貓，做頓飯，一起過日子」紀錄好味小姐與8隻貓：短褲、麻糊、蛋捲、米香、本丸、橘皮、YIA、More共同生活的溫暖日常。頻道故事起源於2014年，好味小姐為照顧第一隻收養的流浪貓，自行研製鮮食，並將多餘的魚鬆分享給親友，獲得熱烈好評後萌生創業念頭。2016年創立「好味小姐」品牌，結合內容行銷經營頻道，以貓咪日常與貓食製作為主題，吸引廣大粉絲關注。

「好味小姐 Lady Flavor」影片以手工自製為特色，從貓鮮食料理到創意寵物設施都親手打造。近一年最吸睛的話題是在其副頻道「好味小姐腦波弱」中替家裡的雞「蓋一棟雞豪宅」，影片至今累計224萬次觀看。網友笑稱「原本只羨慕好味家的貓，現在連雞都羨慕」，甚至有建築師點出「結構上建議大框架加一些大斜撐，不然地震可能會有歪斜。其他很棒！真的不錯」。

NO.2 柴犬七仙女 Sailor Shiba Inu

近一年來，網路聲量高達4萬筆的「柴犬七仙女」堪稱寵物界的新星。頻道主人蔡定洋（肥肥）本人也是影片創作者，2018年領養了第一隻柴犬，命名為「三明治」，隨後，頻道陸續加入了「大冰奶」、「蘿蔔糕」、「蔥抓餅」等成員，均以早餐店常見的品項命名。影片中，主人與柴犬們有趣的互動，加上洗腦的呼喚聲「大冰奶～蘿蔔糕～」，迅速在社群媒體引發熱潮。

這波人氣更因為「柴犬七仙女」加盟由林柏昇（KID）經營的頻道「野人七號部落」而大幅提升，使其在寵物KOL排行榜上直衝第二名，僅次於黃阿瑪。去年10月，隨著「野人七號部落」主人KID的女兒木木出生，柴犬七仙女迎來近一年來的第一次聲量高峰，網路聲量達4,388筆，進一步推升了整體熱度。

NO.1 黃阿瑪的後宮生活

這次寵物KOL第一名毫無疑問的由「黃阿瑪的後宮生活」奪下！從2013年到現在，頻道訂閱數已累積高達156萬，成為台灣少數以寵物為主的百萬創作者，由主人「志銘」與「狸貓」紀錄八隻貓：黃阿瑪、招弟、三腳、Socles、嚕嚕、柚子、浣腸、小花的日常生活。

「黃阿瑪的後宮生活」成功將寵物形象延伸到各種周邊商品，從公仔、娃娃，到聯名棉被、手機殼、休閒鞋等產品，屢屢引發話題與討論。2025年4月與大鵬灣帆船生活節合作，推出展覽與周邊商品，更吸引大量粉絲現場打卡，展現強大號召力，創下近一年的聲量高峰達6,909筆。這樣的表現不只是讓「黃阿瑪的後宮生活」穩坐台灣寵物網紅的榜首，也說明現在寵物市場成另類商機，跟以往主打人的內容比起來，寵物IP不但能拉近大家的情感距離，也帶動了龐大的消費力，成了大家不能忽視的新興力量。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年08月08日至2025年08月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

