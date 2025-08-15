快訊

動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原飼主報警要狗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝
動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝

台南市一隻老狗五月初在路上遊蕩被車撞命危，撞狗的司機與熱心路人合力送醫，住院三個多月後12日出院，路人決定收養，不過台南市動保處以原狗主要領回狗、「強行把狗帶走」、引發多人不滿，醫院把照顧狗的影片上傳，網路上也一片罵聲。

許多民眾質疑，狗有植入晶片，但動物醫院當初聯絡原主人，主人都不出面，是否因為醫療費用龐大而不理會？等到住院三個月康復後，就馬上出面要狗，留下龐大醫療費用給熱心的路人還有送醫的司機。然後動保處還志願當幫兇，護航隨意放養很多狗又不願意負責任的「黑名單」人士。

台南市動保處下午則針對「動物醫院代養犬隻」表示，12日才接獲動物醫院通報拾獲送交並申請代養。後經查該犬已有飼主立即通知，但飼主找不到狗、昨天報警到動保處要狗。依法狗須歸還原主人。至於原主被控有許多狗放養在外遊蕩、會依法開罰，飼養環境管理相關問題，會追蹤要求改善。

動保處表示，「動物醫院代養犬隻」影片引發討論社會關注，必須說明澄清：因代養人認為應繼續照顧犬隻，暫時未歸還，動保處昨天再與獸醫院長溝通後，將犬隻帶回收容所並通知飼主領回。

動保處副處長洪振凱說，「我們理解，醫院與代養人出於善意，希望犬隻獲得良好照顧，但依規定，找到飼主後必須歸還。全程的處理是大家依據動物保護相關法規，以保障動物及原飼主的權益。」至於醫藥費問題動保處無法介入處理。

他說，目前沒有原主人虐狗的證據，並沒有列入動保處「黑名單」，後續會與飼主面談，釐清犬隻走失原因與照護情況；並追究疏縱或飼主責任依法辦理，也會持續與醫院溝通，避免造成誤解。感謝各方關心，也呼籲市民攜帶寵物外出時務必有人伴同，避免發生走失與爭議。

動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝
動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝
動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝
動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝
動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝
動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝
動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝
動保處「到醫院搶狗」？老狗重傷住院3月原主報警要狗。記者周宗禎／翻攝

