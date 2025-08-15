「澳洲叢林居民的時鐘」北市動物園笑翠鳥喜迎2隻菜鳥寶寶

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園笑翠鳥5月初在戶外活動場的樹洞中產卵，5月底成功孵出2隻寶寶。圖／台北市立動物園
台北市立動物園笑翠鳥5月初在戶外活動場的樹洞中產卵，5月底成功孵出2隻寶寶。圖／台北市立動物園

台北市立動物園的笑翠鳥家族5月再度迎來新成員，目前由鳥爸媽與前一窩的1隻姊姊帶著2隻小「菜鳥」，借住在熱帶雨林區的戶外活動場，民眾來訪動物園時，可觀察笑翠鳥育幼，還有機會聽到笑翠鳥的招牌笑聲。

動物園表示，笑翠鳥只分布在澳洲，家庭組成為一夫一妻制，牠們通常在清晨或黃昏時鳴叫，不論是公的或母的，叫聲都如同人們在開心時發自內心的笑聲。相傳澳洲的原住民認為笑翠鳥那令人振奮的叫聲，是給天神的訊號，為大地帶來晨光，因此笑翠鳥又有「澳洲叢林居民的時鐘」的稱號。

園方說，保育員今年5月初發現笑翠鳥在戶外活動場的樹洞中產卵，5月底成功孵出2隻寶寶。該樹洞的位置非常隱蔽，從遊客的角度完全看不出端倪，即使是保育員也得費盡心思，才能勉強觀察到寶寶狀況。

動物園直言，有這樣一個良好的育幼地點，笑翠鳥父母安心且盡責的把寶寶們照顧得頭好壯壯，保育員多次觀察到不只是笑翠鳥父母，就連前一窩的笑翠鳥姊姊，也會在保育員放好食物後迅速地叼給幼鳥餵食。

園方指出，在全家族與保育員的細心照護之下，笑翠鳥寶寶成長速度飛快，6月初才剛睜開眼，全身粉色正開始長羽毛的雛鳥們，6月底已經離開樹洞內的巢位，長成體型外觀幾乎和爸媽一模一樣的亞成鳥。

動物園也分享辨識笑翠鳥寶寶的訣竅，首先是笑翠鳥的羽色，在成體的笑翠鳥左右兩側翅膀上，能看到比較明顯且鮮豔的淺藍色斑點，亞成鳥的斑點形狀會比較模糊、顏色也會偏米色或略帶咖啡色。另外是笑翠鳥的行為，寶寶們的飛行技巧會稍微差一些，也比較常停留在大家容易觀察到的棲架上發呆。

園方說，笑翠鳥寶寶剛滿月時，獸醫師為牠們基礎檢查，並分別戴上藍色和淺綠色的腳環方便辨識。第一次見到獸醫師的菜鳥們，在父母和姊姊都飛到高處躲避時，還呆呆的站在棲架上任由保育員保定，開始檢查後，寶寶才發現大事不妙，略微掙扎，但整體過程相當順利，獸醫師也判定牠們都十分健康。

台北市立動物園的笑翠鳥成鳥們，羽毛的水藍色斑點比較鮮豔，頭部的深色縱帶對比分明圖／台北市立動物園
台北市立動物園的笑翠鳥成鳥們，羽毛的水藍色斑點比較鮮豔，頭部的深色縱帶對比分明圖／台北市立動物園
台北市立動物園的笑翠鳥寶寶因為還不理解健康檢查為何物，很容易被獸醫師保定。圖／台北市立動物園
台北市立動物園的笑翠鳥寶寶因為還不理解健康檢查為何物，很容易被獸醫師保定。圖／台北市立動物園
台北市立動物園的笑翠鳥寶寶初長成，雖然體型已經很大，但外觀跟成鳥還是有點不同。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的笑翠鳥寶寶初長成，雖然體型已經很大，但外觀跟成鳥還是有點不同。圖／台北市立動物園提供

