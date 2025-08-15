「世界公園」淪陷！瑞士野生動物糞便 首見微塑膠

瑞士素有「世界公園」美譽，以潔淨環境與優美景觀聞名。但根據綠色和平瑞士分部最新報告顯示，即便在這個看似乾淨的國度，微塑膠仍無所不在，不僅存在空氣、飲水與食物中，也首次在野生動物的糞便中被驗出，包括鹿、松貂、狐狸與野豬等，有些樣本濃度驚人，顯示塑膠汙染已滲透至野生動物食物鏈。

綠色和平瑞士分部消費系統專家Joëlle Hérin說，瑞士雖以乾淨聞名，實際上微塑膠早已無所不在。根據瑞士材料科學與技術研究院數據，每年約有十五公噸微塑膠流入國內河流與湖泊，並累積五十三公噸於自然保護區洪泛平原。

為進一步掌握生態影響，綠色和平委託洛桑聯邦理工學院（EPFL）中央環境實驗室於今年冬季在全國多地收集約 五十份野生哺乳動物糞便樣本，涵蓋獾、鹿、野兔、狼等十四個物種。

分析發現，十一份樣本檢出微塑膠，部分濃度驚人，像是瓦萊州與伯爾尼州野豬糞便每克含逾六百個顆粒，瓦萊州貂糞便更有十種不同聚合物。

Joëlle Hérin說，本屆塑膠公約談判現場有多達二三四名化石燃料與石化產業遊說者企圖阻撓議程，若公約未能納入減產、淘汰有問題產品與令人擔憂的化學物質，將註定成為失敗的公約。為保護人類健康、社區與地球，並阻止塑膠汙染擴散，籲會員國堅定立場。

商品推薦