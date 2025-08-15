聽新聞
0:00 / 0:00

「世界公園」淪陷！瑞士野生動物糞便 首見微塑膠

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導

瑞士素有「世界公園」美譽，以潔淨環境與優美景觀聞名。但根據綠色和平瑞士分部最新報告顯示，即便在這個看似乾淨的國度，微塑膠仍無所不在，不僅存在空氣、飲水與食物中，也首次在野生動物的糞便中被驗出，包括鹿、松貂、狐狸與野豬等，有些樣本濃度驚人，顯示塑膠汙染已滲透至野生動物食物鏈。

綠色和平瑞士分部消費系統專家Joëlle Hérin說，瑞士雖以乾淨聞名，實際上微塑膠早已無所不在。根據瑞士材料科學與技術研究院數據，每年約有十五公噸微塑膠流入國內河流與湖泊，並累積五十三公噸於自然保護區洪泛平原。

為進一步掌握生態影響，綠色和平委託洛桑聯邦理工學院（EPFL）中央環境實驗室於今年冬季在全國多地收集約 五十份野生哺乳動物糞便樣本，涵蓋獾、鹿、野兔、狼等十四個物種。

分析發現，十一份樣本檢出微塑膠，部分濃度驚人，像是瓦萊州與伯爾尼州野豬糞便每克含逾六百個顆粒，瓦萊州貂糞便更有十種不同聚合物。

Joëlle Hérin說，本屆塑膠公約談判現場有多達二三四名化石燃料與石化產業遊說者企圖阻撓議程，若公約未能納入減產、淘汰有問題產品與令人擔憂的化學物質，將註定成為失敗的公約。為保護人類健康、社區與地球，並阻止塑膠汙染擴散，籲會員國堅定立場。

瑞士 塑膠微粒 河川汙染

延伸閱讀

蜂鷹飛進台鐵車廂引騷動 專家提醒猛禽的鳥喙及爪子都有殺傷力

瑞士「世界花園」失守 野生動物體內驚現高濃度微塑膠

「豎起中指」！ 美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

《失控夜班》代表瑞士角逐奧斯卡 看見醫護人員的韌性與人性

相關新聞

「世界公園」淪陷！瑞士野生動物糞便 首見微塑膠

瑞士素有「世界公園」美譽，以潔淨環境與優美景觀聞名。但根據綠色和平瑞士分部最新報告顯示，即便在這個看似乾淨的國度，微塑膠...

蜂鷹飛進台鐵車廂引騷動 專家提醒猛禽的鳥喙及爪子都有殺傷力

今天有隻猛禽「蜂鷹」，飛入台鐵區間車的車廂引發騷動。列車長小心翼翼捕捉，並在汐止站帶到月台放飛。新北市動保處長楊淑方說，遇...

牠也想搭火車？猛禽「蜂鷹」飛進台鐵車廂 基隆人：從沒這麼近距離看過老鷹

台鐵1141次區間車行駛到基隆百福站時，乘客發現有「老鷹」飛進第9節車廂。車長得知後到現場，利用乘客提供提袋，裹住蜷縮在...

桃猿職棒主場創寵物樂園16日起預售門票送超值寵物禮包

桃園市動保處首次在職棒（樂天桃猿主場）規畫專屬寵物友善空間，打造全台首創「棒球場寵物樂園」觀賽新體驗，3大亮點空間包含2...

瑞士「世界花園」失守 野生動物體內驚現高濃度微塑膠

瑞士素有「世界公園」美譽，以潔淨環境與優美景觀聞名。但根據綠色和平瑞士分部最新報告顯示，即便在這個看似乾淨的國度，微塑膠...

別再失控大罵狗狗了！挨罵汪星人恐有「3大心理狀況」：傷身傷感情

你有沒有在生氣或著急時，不小心朝狗狗大吼過？當下你可能只是想讓牠快點聽話，但這種方式可能會在牠心裡留下不小的陰影。寵物網《わんちゃんホンポ》日前整理了「不能對狗狗大聲說話」的3大原因，一起來看看該怎麼用更友善的方式與毛孩溝通吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。