蜂鷹飛進台鐵車廂引騷動 專家提醒猛禽的鳥喙及爪子都有殺傷力
今天有隻猛禽「蜂鷹」，飛入台鐵區間車的車廂引發騷動。列車長小心翼翼捕捉，並在汐止站帶到月台放飛。新北市動保處長楊淑方說，遇見野生動物牢記不餵食、不干擾、不接觸，如需救援可打專線求助。基隆動保所長陳柏廷說，猛禽的鳥喙和爪子都有殺傷力，提醒民眾不要任意靠近。
今天上午8時30分左右，台鐵1141車次區間車停靠百福站時，有隻蜂鷹飛進第9節車廂，碰撞立柱後，蜷縮在車廂與車廂間的門邊。
區間車的車長接獲乘客通報，到達第9節車廂查看後，原本想徒手捕捉，但又怕被蜂鷹啄傷和抓傷。這時有乘客提供提袋，讓車長得以成功裹住蜂鷹，暫時化解蜂鷹「失控」危機。
1141列車在上午8時42分駛進汐止站，站方人員上車從車長手中接過蜂鷹，因為蜂鷹並無大礙，放在月台不久就自行飛離火車站。
有乘客拍下蜂鷹落難車廂及車長捕抓畫面，上傳網路社群平台，貼文稱「基隆人都從沒這麼近距離過看過老鷹」，成為話題。新北動保處接獲訊息，致電詢問台鐵人員，得知對方已將蜂鷹野放。
陳柏廷說，偶爾會有老鷹不小心闖入車廂或者是民宅的狀況，民眾看到不用太緊張，但也不要刻意接近牠，因為這類老鷹都有比較鋒利的爪子，靠近的時候，牠的嘴喙或者是牠爪子，其實都具有一定程度的殺傷力，比較危險。
陳柏廷表示，遇到這種狀況的時候，可以通報所在地的動物保護主管機關，如果在基隆，可以通報動保所，或者直接撥打1999專線，動保所接獲轉報會派專業人員到現場救援。
野生動物保育法規定，若因人為行為導致保育類野生動物死亡，最重可處2年以下有期徒刑、拘役，或科（併科）50萬元以下罰金。
楊淑方提醒民眾，遇見野生動物務必遵守不餵食、不干擾、不接觸「三不」原則，以避免干擾或傷害野生動物。如有野生動物救援需求，可撥打24小時動物救援專線(02)2959-6353，或撥打動物保護救援專線1959，將有專人協助處理。
