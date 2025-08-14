牠也想搭火車？猛禽「蜂鷹」飛進台鐵車廂 基隆人：從沒這麼近距離看過老鷹

台鐵1141次區間車行駛到基隆百福站時，乘客發現有「老鷹」飛進第9節車廂。車長得知後到現場，利用乘客提供提袋，裹住蜷縮在角落的「老鷹」，並在汐止站帶下車，並因未受傷，在月台就放飛。據了解，這隻誤入列車的猛禽是蜂鷹。

今天上午有人上傳蜂鷹飛入列車的畫面到網路社群平台，貼文「基隆人都從沒這麼近距離過看過老鷹」，畫面中有隻蜂鷹蜷縮在車廂間的門邊，台鐵人員本想徒手捕捉，但又擔心遭攻擊啄傷或抓傷，後來有乘客提供手提袋，才順利裹住蜂鷹並抓住牠。

台鐵表示，列車停告汐止站後，車長將蜂鷹交給汐止站員帶下車，並直接在月台放飛。台鐵呼籲民眾，若在列車發現危險動物，請盡速通知列車長，或電洽本公司客服中心處理。 台鐵區間車今天有蜂鷹飛入車廂，引發乘客驚呼。列車長利用乘客提供提袋，成功裹住蜂鷹後，在汐止站帶下車放飛。圖／讀者提供 台鐵區間車今天有蜂鷹飛入車廂，引發乘客驚呼。列車長利用乘客提供提袋，成功裹住蜂鷹後，在汐止站帶下車放飛。圖／讀者提供

商品推薦