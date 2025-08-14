瑞士「世界花園」失守 野生動物體內驚現高濃度微塑膠

瑞士素有「世界公園」美譽，以潔淨環境與優美景觀聞名。但根據綠色和平瑞士分部最新報告顯示，即便在這個看似乾淨的國度，微塑膠仍無所不在，不僅存在空氣、飲水與食物中，也首次在野生動物的糞便中被驗出，包括鹿、松貂、狐狸與野豬等，都難以倖免塑膠汙染，有些樣本濃度驚人。

綠色和平瑞士分部消費系統專家Joëlle Hérin說，瑞士雖以乾淨聞名，實際上微塑膠早已無所不在。根據瑞士材料科學與技術研究院數據，每年約有15公噸微塑膠流入國內河流與湖泊，並累積53公噸於自然保護區洪泛平原。

為進一步掌握生態影響，綠色和平委託洛桑聯邦理工學院（EPFL）中央環境實驗室，於今年冬季在全國多地收集約 50 份野生哺乳動物糞便樣本，涵蓋獾、鹿、野兔、狼等14 個物種。分析發現，11份樣本檢出微塑膠，部分濃度驚人，像是瓦萊州與伯爾尼州野豬糞便每克含逾600個顆粒，瓦萊州貂糞便更檢出多達十種不同聚合物，顯示塑膠汙染已滲透至野生動物食物鏈。

Joëlle Hérin表示，若要保護人類健康、社區與地球，並阻止塑膠汙染擴散，世界各國領袖必須在日內瓦達成具雄心、具法律約束力的全球塑膠公約，以大幅減少塑膠生產並淘汰一次性塑膠。

她指出，本屆塑膠公約談判現場有多達234名化石燃料與石化產業遊說者企圖阻撓議程，若公約未能納入減產、淘汰有問題產品與令人擔憂的化學物質，將註定成為一份失敗的公約，並呼籲會員國堅定立場，共同解決塑膠危機。

