快訊

大牙與羽球教練尪宣布離婚！斷5年婚「接受愛情已逝」

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士「世界花園」失守 野生動物體內驚現高濃度微塑膠

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
瑞士日內瓦近年也面臨塑膠汙染，從觀光區的日內瓦湖到野生動物 。記者曾原信／攝影
瑞士日內瓦近年也面臨塑膠汙染，從觀光區的日內瓦湖到野生動物 。記者曾原信／攝影

瑞士素有「世界公園」美譽，以潔淨環境與優美景觀聞名。但根據綠色和平瑞士分部最新報告顯示，即便在這個看似乾淨的國度，微塑膠仍無所不在，不僅存在空氣、飲水與食物中，也首次在野生動物的糞便中被驗出，包括鹿、松貂、狐狸與野豬等，都難以倖免塑膠汙染，有些樣本濃度驚人。

綠色和平瑞士分部消費系統專家Joëlle Hérin說，瑞士雖以乾淨聞名，實際上微塑膠早已無所不在。根據瑞士材料科學與技術研究院數據，每年約有15公噸微塑膠流入國內河流與湖泊，並累積53公噸於自然保護區洪泛平原。

為進一步掌握生態影響，綠色和平委託洛桑聯邦理工學院（EPFL）中央環境實驗室，於今年冬季在全國多地收集約 50 份野生哺乳動物糞便樣本，涵蓋獾、鹿、野兔、狼等14 個物種。分析發現，11份樣本檢出微塑膠，部分濃度驚人，像是瓦萊州與伯爾尼州野豬糞便每克含逾600個顆粒，瓦萊州貂糞便更檢出多達十種不同聚合物，顯示塑膠汙染已滲透至野生動物食物鏈。

Joëlle Hérin表示，若要保護人類健康、社區與地球，並阻止塑膠汙染擴散，世界各國領袖必須在日內瓦達成具雄心、具法律約束力的全球塑膠公約，以大幅減少塑膠生產並淘汰一次性塑膠。

她指出，本屆塑膠公約談判現場有多達234名化石燃料與石化產業遊說者企圖阻撓議程，若公約未能納入減產、淘汰有問題產品與令人擔憂的化學物質，將註定成為一份失敗的公約，並呼籲會員國堅定立場，共同解決塑膠危機。

瑞士 野豬 綠色

延伸閱讀

塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

《失控夜班》代表瑞士角逐奧斯卡 看見醫護人員的韌性與人性

全球減塑談判 僵局難解

瑞士有錢人超速累犯 按「身家」裁罰吞338萬元罰單

相關新聞

瑞士「世界花園」失守 野生動物體內驚現高濃度微塑膠

瑞士素有「世界公園」美譽，以潔淨環境與優美景觀聞名。但根據綠色和平瑞士分部最新報告顯示，即便在這個看似乾淨的國度，微塑膠...

別再失控大罵狗狗了！挨罵汪星人恐有「3大心理狀況」：傷身傷感情

你有沒有在生氣或著急時，不小心朝狗狗大吼過？當下你可能只是想讓牠快點聽話，但這種方式可能會在牠心裡留下不小的陰影。寵物網《わんちゃんホンポ》日前整理了「不能對狗狗大聲說話」的3大原因，一起來看看該怎麼用更友善的方式與毛孩溝通吧！

眼尖消防員從崩塌土石救出狗狗 牠脫困第一反應網友全看哭：萬物皆有靈

就算身體被坍方土石困住，狗狗心裡掛念的永遠是家裡的主人。中國大陸甘肅近日連日強降雨，造成許多地方土石崩落，消防員發現有隻狗狗被困在泥沙當中，沒想到狗狗獲救後第一個動作竟是朝著家裡的方向前進，讓許多網友看了都相當動容。

狗狗「從你肚子踩過去」竟是故意的？藏4種小心機 第3點不處理會很麻煩

養狗的你是否也有這樣的日常：正躺在沙發上耍廢時，狗狗突然一雙大腳往你肚子大力踩下去，還在你身上到處踩來踩去。此時你可能會想問：「牠為什麼要這樣踩我？」寵物網《わんちゃんホンポ》日前揭曉背後4大心理，一起來看愛犬想對你說什麼吧！

【動物冷知識】太扯！螞蟻拿寶寶當膠水 蜘蛛還蓋「陷阱門」等外送

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有一種螞蟻居然會把幼蟲當熱溶膠來蓋房子哦！！

孩子被送走「狗媽媽難過到絕食」 飼主不得已要回小狗..見重逢一幕跟著哭了

一名男子收編一隻流浪母狗與牠的幼犬，因鄰居喜歡小奶狗便將幼犬送過去，沒想到母狗失去唯一的孩子後悲傷到絕食消瘦，男子見狀心疼不已，決定將小狗要回。當母狗見到孩子回到身邊時，立刻精神一振，溫柔地舔著孩子，彷彿在說「終於回到媽媽身邊了」，感人場面令飼主忍不住落淚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。