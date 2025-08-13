【動物冷知識】太扯！螞蟻拿寶寶當膠水 蜘蛛還蓋「陷阱門」等外送

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種螞蟻居然會把幼蟲當熱溶膠來蓋房子哦！！

今天帶你看看三個動物蓋房子的有趣冷知識吧！

編織蟻是一種樹棲性的螞蟻，他們會先合力將樹葉拉近。如果兩片葉子之間太遙遠了，他們便會以大顎扣住前一隻螞蟻的腹部，行程一個橋樑將兩片葉子拉近。

接著由一隻工蟻用大顎叼著幼蟲，貼近葉與葉的之間，工蟻會用觸角輕拍幼蟲，刺激幼蟲吐絲來縫紉連結葉片，建造出能夠遮風避雨溫暖的家。

這些被作為建材的葉片也並沒有因此枯萎，反而可以吸收掉螞蟻排放出來的二氧化碳，行光合作用讓蟻巢充滿新鮮的氧氣，真的是充滿智慧的綠色建築！！

Le papillon amazonien appartenant à la famille des Urodidae tisse l'un des cocons les plus étranges et les plus beaux du monde des insectes. Ces cocons ont un motif à mailles ouvertes avec une sortie et ils pendent comme un pendule sur un long fil de soie doré. pic.twitter.com/hGJL5Rw5Zu — Bouteflikov™ (@Bouteflikov) 2020年10月22日

與一般結實緊密的蟲繭不同，尾蛾科Urodidae的蛾類幼蟲結繭時，會結出網狀透氣的繭。

會有這種特殊的結繭方式，是因為他們生活在雨水充沛的亞馬遜雨林，網狀的結構能夠讓雨水流過而不積水，確保他們不會溺死在自己的繭裡。

另外，他們是以長長的絲線垂掛繭，這也能保護蛹期不會被螞蟻打擾侵害；繭的底部留有一個開口，可以讓他們羽化成蛾後離開。

繭本身是呈現亮橙色，是非常美麗的繭，被譽為亞馬遜雨林的五大奇景之一。

內有蜘蛛，慎入！！

Tuzak kapısı örümcekleri (Ctenizidae),

toprak altında ya da ağaç kabuğunda kurduğu yuvasının ağzını ipek menteşeyle tutturduğu bir kapakla örterler. pic.twitter.com/3zpboAt8S3 — BelgeselKeşfet (@belgeselkesfet) 2023年12月26日

螲蟷是一種穴居蜘蛛，又叫「拉土蛛」。他們會在地面挖洞築巢，並在洞口蓋上一扇小門。

這扇門用泥土、植物碎屑混合絲線製成，內側鋪滿絲線，不但防水，還方便他們拉動門板。有些螲蟷的巢穴會有兩個或多個出口，一旦一邊被入侵，就能立刻從其他出口溜走。

平時，螲蟷會藏在洞裡，用門板巧妙偽裝自己。等到獵物經過時，就會瞬間衝出捕捉——簡直是「在家等外送」的高手！

