亞洲錦蛙入侵 南投展開「除蛙行動」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為南投縣政府
亞洲錦蛙入侵南投，中興新村附近成為熱區，草屯鎮、埔里鎮也有通報案例，由於亞洲錦蛙繁殖力高，為降低生態威脅，南投縣政府展開「除蛙行動」，結合社區組成第一批「社區亞洲錦蛙移除小隊」，協助清除亞洲錦蛙。

亞洲錦蛙（學名 Kaloula pulchra，俗稱花狹口蛙），為夜行性兩棲動物，最早於1997年在高雄鳳山水庫附近發現入侵台灣，隨後在台南關廟、高雄市與屏東林邊、內埔等地擴散。亞洲錦蛙白天多躲藏於自掘的土洞或樹皮縫內，雨天時則鳴叫求偶，聲音低沉宏亮，音量可達70分貝，相當於電話鈴聲，經常造成民眾夜間困擾。

南投縣府表示，南投縣近年陸續接獲亞洲錦蛙通報，並以中興新村附近為熱區，草屯鎮、埔里也都有案例。加上亞洲錦蛙繁殖力高、具有強大的適應力，如不加以控制，恐對本土生態及居民生活造成嚴重影響。

南投縣府指出，為有效防治，正展開「亞洲錦蛙移除行動」，組織南投市營南社區守望相助隊志工，及大埤社區在地居民，組成第一批11位成員的「社區亞洲錦蛙移除小隊」，協助清除社區亞洲錦蛙、斑腿樹蛙，並防堵海蟾蜍入侵。移除亞洲錦蛙，需借助專家，南投縣府於8月5日舉辦教育訓練課程，邀請台灣兩棲類動物保育協會TNRS小隊賴俊宏、吳秀英及陳英蘭三位專家，為移除小隊講授外來種蛙類知識，並帶領進行巡查與移除作業。當晚即成功移除8隻亞洲錦蛙（含成體與亞成體），表現亮眼。

南投縣府表示，亞洲錦蛙與台灣原生種小雨蛙外型相似，為避免誤判，講師賴俊宏說明如何辨識，亞洲錦蛙體長可達8公分，背部具有花瓶狀花紋，趾端有吸盤，具攀爬能力；台灣小雨蛙體型較小，無吸盤。

聚傳媒

南投縣 亞洲錦蛙 中興新村

