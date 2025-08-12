聽新聞
楊柳颱風來襲 新北8動物之家全面啟動防颱措施
「楊柳」颱風來襲，為了確保各動物之家毛寶貝安全，新北市動保處表示，已做好樹木修剪、水溝清掃、屋頂門窗固定等防颱準備，並預先擬定輪值表以在緊急時刻調度值班人員進駐各動物之家緊急應變。
新北大多動物之家地處山區，為維護動物之家人員及園區內動物生命安全，於颱風來臨前，動物之家工作人員集體動員，修剪園區內過長樹枝，減少受風面積避免強風折斷樹枝，清掃水溝避免腐葉枯枝阻擋水道，降低動物之家淹水風險。
另外也加強門窗固定，妥善移置車輛等防颱準備，避免樹木傾倒危及屋舍安全或壓迫電線。颱風來臨時為因應緊急狀況，各動物之家及動保處也安排人員24小時輪班留守及時回報災情，隨時掌握颱風動態及守護毛寶貝安全。
動保處表示，八里、新店、瑞芳及五股動物之家位於山區，為因應颱風來襲，已清理排水設施，以維排水功能正常，避免大量雨水造成積水，亦已加固窗戶玻璃及個通風口門扇，另外在颱風來臨前也針對動物之家附近樹木進行修剪移置，避免樹木倒塌壓垮房舍，傷及毛寶貝可能受到的威脅，動物之家人員也都嚴陣以待，時時留意颱風資訊，避免發生任何災害事故。
