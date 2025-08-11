新北多處曾現蝗蟲 北市未發現異常增生

快訊

中央社／ 台北11日電

新北市區內先前有民眾發現多處出現蝗蟲。台北市產發局今天表示，未發現此物種蝗蟲在北市有異常增生，若民眾發現可趕走或以塑膠袋捕抓，如擔憂可使用居家環境用藥防治。

台北市產業發展局農業發展科以新聞資料提及，新北市日前出現大量蝗蟲，經了解後為農業部未列為農業害蟲的異歧蔗蝗，經查詢台北市農業生產區現有病蟲害監測資訊，未發現有異常增生情形。

台北市農業科表示，異歧蔗蝗其實屬於常態性本土昆蟲，只要天氣轉換會出現，市區雖少見但如公園等有較多植物的地點都可能出現。

至於防範方式，農業科表示，建議採物理方式處理，如使用塑膠袋捕捉蝗蟲並封口後丟入垃圾筒，如擔憂也可採居家環境用藥防治，且此類蝗蟲不咬人、不傳播疾病，市民不用過度恐慌。

農業科表示，經詢問農業部後，異歧蔗蝗是在農作生產區域常出現，主要取食如竹類、芒草等，數量增加與夏末秋初的繁殖高峰及高溫乾燥氣候有關，屬季節性現象。

此外，異歧蔗蝗不會對人體造成危害，民眾無需過度擔心。而台北市農作生產區包含士林區、北投區、內湖區、文山區、南港區，種植如茶、山藥、綠竹筍等。

新北市民眾先前曾在社群網站Threads上傳照片表示，新北中和區、永和區常見蝗蟲，引發其他網友留言遇「蟲蟲危機」，提及新莊區、三重區、板橋區等處有相同情況。新北市府農業局回應蝗蟲類生長快速屬季節性生態現象。

