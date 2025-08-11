社區遊戲室竟窩藏龜殼花！5歲男童被咬傷 捕蛇時地板還見血跡

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。動保所派員捕蛇並野放。圖／基市府提供
基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。動保所派員捕蛇並野放。圖／基市府提供

基隆市一處社區遊戲室，竟有龜殼花藏身其中，咬傷5歲男童。動物保護防疫所人員捕時，遊戲室地板還見血跡。消防人員將男童送醫急救，注射抗蛇毒血清後脫險。動保所今天提醒民眾注意防蛇，不慎被咬，要記得蛇類花紋、特徵並儘速就醫。咬傷男童的龜殼花已捕捉野放。

動保所長陳柏廷表示，昨天下午接獲民眾通報，中正區一處社區的遊戲室內，有幼童被蛇咬傷，當下即刻通知合作的專業廠商，派員至現場捕捉這尾龜殼花，並帶往適合地點野放。

消防局也接獲報案，派員前往救護時，被蛇咬的男童因為受傷及害怕仍在啜泣。消防人員包紮後送醫。因為知道他是被龜殼花咬傷，注射血清後無生命危險。

陳柏廷說，龜殼花可能是從戶外進入遊戲室，但未被察覺，導致小朋友在裡面遊玩時被蛇咬傷。動保所就這個案例，已行文市府都發處、民政處、兒少處及社會處等機構，並請轉知轄管單位，如公園、遊樂場、親子館等公共場域，加強自主巡查，防範再類似意外發生。

陳柏廷表示，夏季是蛇類頻繁出沒的季節，民眾外出時，務必留意腳邊或樹梢等蛇類易停留的地方，住家或社區也要加強庭院除草，幼童常逗留的遊樂區或遊戲場應定期自主巡查。

發現蛇類出沒，可撥打市民專線1999，由動保所派遣專業廠商人員至現場捕捉蛇類，若不慎被蛇咬，要清楚記得蛇類的花紋及特徵，並儘速至醫院救治。

基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。動保所派員捕蛇並野放。圖／基市府提供
基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。動保所派員捕蛇並野放。圖／基市府提供
基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。消防人員將男童送醫急救，注射抗蛇毒血清後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。消防人員將男童送醫急救，注射抗蛇毒血清後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。消防人員將男童送醫急救，注射抗蛇毒血清後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。消防人員將男童送醫急救，注射抗蛇毒血清後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。動保所人員捕蛇時，遊戲室地板還見血跡。圖／基市府提供
基隆市一處社區遊戲室有龜殼花，並咬傷5歲男童。動保所人員捕蛇時，遊戲室地板還見血跡。圖／基市府提供

基隆 特徵 消防人員

