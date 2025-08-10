高雄援中港濕地招潮蟹達10種 變色高手正活躍
台灣有10多種招潮蟹，而高雄援中港濕地就有10種，有的還會隨時間變換顏色，相當有趣；市府工務局表示，目前是招潮蟹活躍季節，民眾可前往欣賞自然界的多樣與獨特。
援中港濕地生態豐富，現有10種招潮蟹，包括今年陸續捕捉到身影的「糾結清白招潮蟹」、「麗彩招潮蟹」及「窄招潮蟹」等；這些招潮蟹一生中會經歷多次蛻殼，每一次蛻變都可能帶來令人驚豔的色彩變化。
例如，透過定點觀察同一隻雌性「窄招潮蟹」，在不同時間變化性大，去年11月呈現芒果橘黃色澤，今年3月轉為夕陽漸層，至4月則展現紅白分層的鮮明對比。
高市府工務局公園處表示，即使是同一種螃蟹，個體之間差異也十分明顯，像是「雄性麗彩招潮蟹」雖都擁有紅色大螯，但背甲花紋或足部色彩仍可能略有不同，展現自然界多樣性。
公園處今天發布新聞稿表示，夏季是招潮蟹活躍季節，每日退潮時分，更是與招潮蟹近距離接觸最佳時機；民眾週末可造訪濕地，放慢腳步，仔細觀察泥灘地上招潮蟹，另外還有彈塗魚等多元生態。
