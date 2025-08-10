快訊

小心熊出沒！玉山瓦拉米步道 巡查員撞見黑熊…雙方僅距8米

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣黑熊示意圖，非當事熊。玉管處提供
台灣黑熊示意圖，非當事熊。玉管處提供

玉山國家公園瓦拉米步道6日重新開放，玉管處提醒山友，保育巡查員日前在距步道入口約2.6K處遭遇台灣黑熊，雙方僅距8米，研判是步道封閉太久，罕無人煙致使黑熊下到步道附近，建議上山帶熊鈴或敲打鋼杯製造噪音，防人熊衝突

玉山國家公園管理處指出，上月18日受薇帕颱風影響，玉山園區公告休園，後因部分步道受損持續封閉，其中東部園區瓦拉米步道直至本月6日才重新開放，唯保育巡查員在開放前巡視修繕步道，下山時目擊發現台灣黑熊在步道附近出沒。

而其保育巡查員4日至瓦拉米巡視修繕步道，上午上山在距步道入口約2.8K處發現疑有黑熊動靜，下午下山行經2.6K處時目擊黑熊，雙方相距僅8米，黑熊看見有人便追了過去，巡查員快步撤退，還好黑熊追了一下就停住，未造成衝突。

玉管處表示，瓦拉米步道本來就是黑熊棲地範圍，但過去步道常有人行走，黑熊多少會避開，但此次風災後封閉長達半個月，研判應是封閉時間較長，罕無人煙致使黑熊才會下到步道附近活動，所幸雙方均安，但仍要提醒山友務必提高警覺。

由於，山區人煙稀少時，野生動物活動領域易因此擴大，建議民眾近期上山攜帶熊鈴、哨子、防熊噴霧、鋼杯等物品，並結伴同行，行進時可邊走邊拍手或聊天，甚至敲打鋼杯製造噪音，通常黑熊聽到聲音知道有人會主動迴避，不會輕易靠近。

玉管處也提醒，如需熊鈴可以到南安遊客中心借用登記，倘若在山區步道遇上黑熊，記得一定要保持冷靜，切勿背對黑熊逃跑，以免被當成獵物緊追不放，應面對黑熊安靜後退撤離，人、熊距離過近時就以防熊噴霧驅趕，避免人熊衝突發生。

玉山國家公園管理處公告，8月4日在玉山東部園區瓦拉米步道約2.6K處發現台灣黑熊出沒。圖／玉管處提供
玉山國家公園管理處公告，8月4日在玉山東部園區瓦拉米步道約2.6K處發現台灣黑熊出沒。圖／玉管處提供
台灣黑熊示意圖，非當事熊。玉管處提供
台灣黑熊示意圖，非當事熊。玉管處提供

衝突 台灣黑熊 玉山國家公園

小心熊出沒！玉山瓦拉米步道 巡查員撞見黑熊…雙方僅距8米

