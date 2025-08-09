高雄援中港濕地迎幼鳥 鷺鳥家族育雛季來臨

夏季是鷺鳥繁殖育雛的黃金時節，高雄市工務局公園處指出，高雄援中港濕地正展現強大生命力，紅樹林枝頭傳來鷺鳥此起彼落的鳴叫，宣告育雛季節熱鬧展開。

公園處今年透過新聞稿表示，每年春夏之交，援中港濕地便成為鷺鳥群聚築巢的理想之地。包括大白鷺、小白鷺、黃頭鷺及夜鷺等鷺鳥家族，經過春季求偶，現正細心照顧巢中逐漸成長的幼鳥。

公園處觀察，鷺鳥父母們各司其職，有的警惕地環顧四周、有的忙碌地來回穿梭，銜回食物與築巢材料。在親鳥們悉心照料下，部分幼鳥已開始嘗試走出巢外，探索世界。

公園處表示，隨著海岸線上自然棲地日益減少，援中港濕地這片鬱鬱蔥蔥的生態綠洲顯得彌足珍貴，不僅為沿海動植物提供了安全繁衍棲所，是水鳥與螃蟹的安居家園，更是人們親近自然、學習自然知識的絕佳場域。

公園處邀請民眾在盛夏時節，至援中港濕地放慢腳步，駐足於紅樹林下，欣賞這片由泥土、水域、飛鳥、彈塗魚、招潮蟹與海風共同繪製而成的濕地美景。