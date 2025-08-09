快訊

影／綠蠵龜「蛤仔」漁網纏繞險截肢 治癒奔大海

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供
綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供

今年4月民眾在大武崙沙灘發現一隻綠蠵龜，受困於漂流木及海洋廢棄物，因長時間受困，除了脫水、嗆水，左前肢末梢組織也因纏繞而壞死，經救援團隊治療3個月成功控制感染，並保住左前肢，取名「蛤仔」，昨天成功野放回大海，志工不捨大喊「加油，掰掰！」

綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘由基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀、中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮及海洋保育署北基工作站主任林文棋等人及60多志工、民眾歡送重返大海。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，綠蠵龜因受困於漂流木及海洋廢棄物，民眾通報MARN海報救援網，海巡人員與熱心民眾在專業團隊的指導下，成功移除纏繞在海龜身上的網具，並將海龜送往中華鯨豚協會進行安置。

曾鉦琮說，經獸醫評估，綠蠵龜因長時間受困，除了脫水、疑似嗆水，左前肢末梢組織也因纏繞而壞死，甚至有持續擴大感染的風險。協會專業獸醫團隊與台大動物醫院合作，以保守療法進行清創與密集治療，最終成功控制感染，並保住了左前肢橈尺骨以上的部分。

「蛤仔」健康狀況已完全穩定，不僅游泳能力良好，精神與食慾也恢復正常，符合野放標準，MARN團隊昨成功野放。

蔡馥嚀表示，感謝通報熱心市民、海洋保育署、海巡署人員、中華鯨豚協會、台大動物醫院及東北角瓦格納救生隊等。這次成功的救援案例，再次展現跨部門合作的重要性。

蔡馥嚀說，外木山廊帶風景優美，自然景觀也非常豐富，時常發現有海龜在這片海域出沒。如果民眾發現有擱淺或受困的海洋野生動物，應立即撥打 118 通報，並保持適當距離等待專業救援團隊到場。切勿自行推回海中或實施不當的救援動作，以免造成動物或人員受傷。

綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供
綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供
綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供
綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供
綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供
綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供
綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供
綠蠵龜「蛤仔」經3個月的治療與照護，昨在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市政府提供

團隊 綠蠵龜 動物醫院

