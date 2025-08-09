快訊

生態悲歌！金門鳥類纏網激增 45隻困網僅5隻生還

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年金門農田鳥類纏網案件明顯增加，金門縣野生動物救援暨保育協會統計，今年通報件數已達10件，該會透露，近期在某處農田現場共有45隻鳥遭纏網，多數已死亡，僅5隻幸運存活。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供
今年金門農田鳥類纏網案件明顯增加，金門縣野生動物救援暨保育協會統計，今年通報件數已達10件，該會透露，近期在某處農田現場共有45隻鳥遭纏網，多數已死亡，僅5隻幸運存活。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供

今年以來，金門農田鳥類纏網案件明顯增加，金門縣野生動物救援暨保育協會統計，今年通報件數已達10件，遠高於往年多在3件以下，該會透露，近期在某處農田現場共有45隻鳥遭纏網，多數已死亡，僅5隻幸運存活，分別是4隻白頭翁和1隻白斑紫嘯鶇。

金門縣野生動物救援暨保育協會指出，白頭翁確實會取食番茄等農作物，但也有不少鳥類如八哥、白斑紫嘯鶇等是以農作物害蟲為食，可能僅因路過而誤觸鳥網。近年也曾接獲保育類彩鷸、斑翡翠被纏網受困案例，由於多數被困鳥類體型小、難耐長時間曝曬，死亡率極高。

協會表示，好在近期獲救的白頭翁狀況良好，放入室外野放訓練籠後能自在進食；白斑紫嘯鶇雖腳部輕微擦傷，飛行與覓食能力無礙，已與白頭翁一同野放。

救傷人員初步統計，今年1至3月金門鳥類的救傷原因中有近6成來自農田纏網，由於多數是難以忍受長時間曝曬的小型鳥類，所以死亡率也很高，野生動物保育法的不完善導致相關案例無法處罰，只能柔性勸導；同時深受鳥害困擾的農民也缺乏渠道獲得協助，鳥網是他們知道的最有效最低成本的解決方法。

救傷人員坦言，鳥網造成的傷亡令人痛心，但並非要責怪農民，因農民同樣深受鳥害困擾，儘管鳥網是農民認為最有效的防鳥措施，卻也因為對鳥類無差別的傷亡而為人詬病，而鳥類絕佳的適應能力，往往讓眾多非致命的防鳥措施在短時間失效，部分農民在不堪作物損失的情況下，更會傾向使用鳥網作為報復性的手段。

協會建議擺放猛禽棲架是一個有效且友善環境的驅鳥策略，也是鳥網的替代方案之一，透過擺放適合猛禽棲息的站架吸引猛禽靠近，以對附近小型鳥類達到威懾並遠離的作用；如要使用網具，應向當地縣政府申請許可後才可依規定架設。

對此，金門縣產業發展處農林科表示，依野生動物保育法第21條規定，農民因防治農林作物危害得架設鳥網，但若經通報確認有鳥類纏網，縣府將逕行拆除，以防誤傷保育類動物。縣府也會透過產銷班會議向農民宣導正確防鳥網使用方式，並鼓勵事前申請與定期檢查。如確有必要架設鳥網，應使用硬質、顏色鮮豔的小網目（0.5公分×0.5公分）鳥網，並定期巡查、變換防鳥旗幟位置，減少鳥類適應與受困機率。

受困鳥網的白頭翁，在獲救後經過悉心照顧狀況良好，放入室外野放訓練籠後，已能自在進食。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供
受困鳥網的白頭翁，在獲救後經過悉心照顧狀況良好，放入室外野放訓練籠後，已能自在進食。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供

