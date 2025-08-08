金門農田45隻鳥遭纏網 野保協會籲尋防鳥害解方

快訊

中央社／ 金門8日電

金門野保協會表示，金門某處農田共有45隻鳥類遭纏網，僅5隻存活。今年也陸續接獲保育類野鳥彩鷸、斑翡翠等被鳥網纏住案件，呼籲縣府農業主管單位、農民與保育團體攜手找出合理的鳥害管理方法。

金門縣野生動物救援暨保育協會總幹事陳鳳華今天告訴中央社記者，今年金門農田鳥類纏網事件通報數明顯增加，往年多在3件以下，今年至今已達10件。春季曾發生一起案例，金門某處農田現場共有45隻鳥遭纏網，其中僅5隻幸運存活，分別為4隻白頭翁及1隻白斑紫嘯鶇；此外，協會也接獲保育類野生鳥類彩鷸、斑翡翠等被鳥網纏住案件。

陳鳳華指出，金門常見鳥類白頭翁確實會取食番茄等作物，在防治鳥害時使用防鳥旗幟需定期更換地點，避免鳥類學習；如有必要架設鳥網，應採用硬網且顏色鮮豔為主，讓鳥類能提前避開。

陳鳳華也說，事實上許多野生鳥類如八哥、白斑紫嘯鶇等是以農作物害蟲為食，可能只是因為路過就被鳥網纏住。建議農民在種植十字花科蔬菜如高麗菜時，可改用貼地網具，既能防蟲也可避免鳥類纏網。

野保協會指出，台灣部分地區設置猛禽棲架，利用猛禽威攝小型鳥類達成驅鳥目標，但金門並未有過類似做法，因此未知成效。協會呼籲縣府農業單位、農民與保育團體應攜手找出更多合理的鳥害管理方法。

針對農民使用鳥網，金門縣產業發展處農林科透過文字表示，農民種植農作物遭受鳥害，若需架設鳥網防治時，建議向縣府提出申請。依野生動物保育法第21條規定，若屬危害農林作物，不受該條限制，但經通報確認鳥網纏鳥，縣府將逕行拆除，以避免誤傷保育類動物。

農林科表示，縣府也會透過產銷班會議等場合，向農民宣導使用小型網目鳥網（0.5cm*0.5cm），並在架設後定期巡查是否有鳥類受困，以兼顧農業經濟與生態保育

