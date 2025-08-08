聽新聞
天熱不用怕！大象玩水、白犀牛滾泥巴床 台北動物園夏日SPA
炎炎夏日全台好天氣，台北市立動物園為動物們準備噴霧、瀑布等各種消暑妙招，也貼心地在園區內設置水霧、即時雨等讓遊客涼快的設施，大小朋友可多準備一套輕便服裝和鞋子，路過時玩玩水、擦擦汗，和動物們一起清涼一「夏」。
動物園表示，許多動物活動場都設有噴霧、瀑布及水池，讓喜歡玩水的動物可以隨時跳進去泡澡、游泳。像是亞洲黑熊和馬來虎，就經常在午後到水池中泡水消暑。
園方透露，動物們有自己獨特的降溫方式，大象直接泡進水池或用鼻子淋浴，還會將泥巴或沙土灑在身上，不只可防曬、防蟲叮咬，也能幫助身體降溫。白犀牛則是泥巴浴的愛好者，牠們會在活動場的「泥巴床」裡翻滾，讓泥巴塗滿全身，有時因為泥巴乾燥的時間及泥土顏色不同，白犀牛瞬時成為泥巴彩繪藝術家，每天創作都不同。
除了玩水和泥巴，保育員也為不下水游泳的動物們設置灑水或噴霧系統，同時牠能自由進出室內休息，作為因應高溫時的選擇，例如丹頂鶴的家是透過定時噴霧來維持舒適溫度。
另外，動物園為遊客準備清涼的遊園體驗，包含園區步道兩側景觀喬木提供綠色隧道般的樹蔭，遮擋部分酷熱陽光，主軸步道則會定時噴灑水霧，瞬間讓遊客如同置身迷霧森林。
暑假期間，動物園大門廣場中央的噴泉每到整點會噴水降溫，吸引不少小朋友赤腳來玩耍。園方今年也配合夜間延長開放，特別在非洲動物區斑馬活動場旁的花棚，設置的短暫即時雨「FUN雨淋」，每周六下午4時至6時45分，每隔15分鐘降雨1次，常可見親子攜手體驗雨淋。
白犀牛是泥巴浴的愛好者，喜歡在泥巴床裡翻滾，有時因為泥巴乾燥的時間及泥土顏色不同，就會瞬時成為泥巴彩繪藝術家。圖／台北市立動物園提供
