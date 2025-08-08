快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

天熱不用怕！大象玩水、白犀牛滾泥巴床 台北動物園夏日SPA

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
丹頂鶴活動場有噴霧系統，讓環境維持較舒適的溫度。圖／台北市立動物園提供
丹頂鶴活動場有噴霧系統，讓環境維持較舒適的溫度。圖／台北市立動物園提供

炎炎夏日全台好天氣，台北市立動物園為動物們準備噴霧、瀑布等各種消暑妙招，也貼心地在園區內設置水霧、即時雨等讓遊客涼快的設施，大小朋友可多準備一套輕便服裝和鞋子，路過時玩玩水、擦擦汗，和動物們一起清涼一「夏」。

動物園表示，許多動物活動場都設有噴霧、瀑布及水池，讓喜歡玩水的動物可以隨時跳進去泡澡、游泳。像是亞洲黑熊和馬來虎，就經常在午後到水池中泡水消暑。

園方透露，動物們有自己獨特的降溫方式，大象直接泡進水池或用鼻子淋浴，還會將泥巴或沙土灑在身上，不只可防曬、防蟲叮咬，也能幫助身體降溫。白犀牛則是泥巴浴的愛好者，牠們會在活動場的「泥巴床」裡翻滾，讓泥巴塗滿全身，有時因為泥巴乾燥的時間及泥土顏色不同，白犀牛瞬時成為泥巴彩繪藝術家，每天創作都不同。

除了玩水和泥巴，保育員也為不下水游泳的動物們設置灑水或噴霧系統，同時牠能自由進出室內休息，作為因應高溫時的選擇，例如丹頂鶴的家是透過定時噴霧來維持舒適溫度。

另外，動物園為遊客準備清涼的遊園體驗，包含園區步道兩側景觀喬木提供綠色隧道般的樹蔭，遮擋部分酷熱陽光，主軸步道則會定時噴灑水霧，瞬間讓遊客如同置身迷霧森林。

暑假期間，動物園大門廣場中央的噴泉每到整點會噴水降溫，吸引不少小朋友赤腳來玩耍。園方今年也配合夜間延長開放，特別在非洲動物區斑馬活動場旁的花棚，設置的短暫即時雨「FUN雨淋」，每周六下午4時至6時45分，每隔15分鐘降雨1次，常可見親子攜手體驗雨淋。

犀牛喜歡在泥巴床中翻滾，不只消暑還能防曬防蟲。</p><!--6--><p> </p><p> 白犀牛是泥巴浴的愛好者，喜歡在泥巴床裡翻滾，有時因為泥巴乾燥的時間及泥土顏色不同，就會瞬時成為泥巴彩繪藝術家。圖／台北市立動物園提供
犀牛喜歡在泥巴床中翻滾，不只消暑還能防曬防蟲。

白犀牛是泥巴浴的愛好者，喜歡在泥巴床裡翻滾，有時因為泥巴乾燥的時間及泥土顏色不同，就會瞬時成為泥巴彩繪藝術家。圖／台北市立動物園提供

黑熊不時會到水池裡泡澡。圖／台北市立動物園提供
黑熊不時會到水池裡泡澡。圖／台北市立動物園提供
動物園今年暑假在非洲動物區斑馬活動場旁的花棚，設置的短暫即時雨「FUN雨淋」，常可見親子攜手體驗雨淋。圖／台北市立動物園提供
動物園今年暑假在非洲動物區斑馬活動場旁的花棚，設置的短暫即時雨「FUN雨淋」，常可見親子攜手體驗雨淋。圖／台北市立動物園提供
台北動物園的遊客步道會定期噴霧降溫，瞬間霧氣瀰漫。圖／台北市立動物園提供
台北動物園的遊客步道會定期噴霧降溫，瞬間霧氣瀰漫。圖／台北市立動物園提供
除了下水清涼一下，馬來虎有時也會將尾巴泡在水中。圖／台北市立動物園提供
除了下水清涼一下，馬來虎有時也會將尾巴泡在水中。圖／台北市立動物園提供

玩水 動物園

延伸閱讀

2025旗津風箏節8/9登場 看風箏、玩水樂園 搭渡輪最便利

徵求民眾捐贈不再飼養的健康寵物 丹麥動物園拿去餵園內掠食性動物

2025音浪玩水節熱力引爆 連七日狂歡嗨翻后湖

國小畢業後相約黃金海岸玩水…1童遭浪捲走失蹤 海陸空再度大搜索仍無所獲

相關新聞

天熱不用怕！大象玩水、白犀牛滾泥巴床 台北動物園夏日SPA

炎炎夏日全台好天氣，台北市立動物園為動物們準備噴霧、瀑布等各種消暑妙招，也貼心地在園區內設置水霧、即時雨等讓遊客涼快的設...

搭飛機發現前面坐的「不是人」！全機看傻暴動：快幫他升頭等艙

一段僅10秒的短片，近日在TikTok上掀起熱議，因為一隻體型龐大的大丹犬，竟然像乘客一樣坐在客機機艙的「座位」上，宛如與人類享受同等權利，讓同機旅客一邊驚奇側目、一邊掏出手機拍攝這不尋常的畫面。

梅花鹿受困排水溝 馬頭山居民會同農業局協力「救鹿」

高雄馬頭山生態豐富，常見水鹿及梅花鹿在山區活動，昨早有居民發現一隻梅花鹿受困在台28線旗山路段排水溝，透過馬頭山自然人文...

「漢江貓咪」有家了！記者奇蹟重逢決定收編 迷因浪貓幸福現況曝光

還記得這隻橘白貓貓嗎？南韓一段新聞畫面於去年爆紅，記者李時烈（이시열）當時正在連線播報新聞，這時畫面突然提到「有一隻貓咪走在結冰的漢江上」，瞬間讓這隻「漢江貓咪」爆紅一度成為迷因。如今這名記者奇蹟重逢這隻貓貓，並且宣布好消息已經將牠收編帶回家了！

當你和貓咪說話時「牠會瞇起眼睛」是被輕視了嗎？超暖真相曝光

有沒有發現，當你跟貓咪說話時，牠會慢慢地把眼睛瞇起來？這時候你可能會想：「牠是開心嗎？還是想睡了？」日本寵物專欄作家SHIHO揭曉背後真相，一起來看貓咪瞇眼時是在對你說什麼吧！

想收編心儀浪貓牠卻一直逃跑 夫妻追了幾公里才驚覺：是貓咪主動選擇我們

一對夫妻想收編一隻短腿虎斑浪貓，埋伏多日終於見到牠現身，男子立刻展開「追貓行動」，沒想到浪貓一路狂奔拒絕被抓，直到跑進花圃停下來才讓男子順利帶回家。原來這場追逐只是浪貓的「誠意考驗」，牠早就默默選定了新主人，只差一點確認而已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。