梅花鹿受困排水溝 馬頭山居民會同農業局協力「救鹿」

高雄馬頭山生態豐富，常見水鹿及梅花鹿在山區活動，昨早有居民發現一隻梅花鹿受困在台28線旗山路段排水溝，透過馬頭山自然人文協會通報農業局，最後梅花鹿自行涉水脫困返回山林。

昨早9時左右，旗山居民發現家中犬隻朝著台28線26公里路段一處水溝狂吠，走近竟發現一隻梅花鹿受困深度約達1層樓高的水溝內跳不出來，急忙通報馬頭山自然人文協會協助救援。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，她抵達現場發現，排水道牆面高度約為3至4公尺，寬度僅1公尺，結構狹長，另端涵洞水位幾近滿溢，無法判斷高度與通行性。聯繫1999市政專線後，農業局派遣救援人員與獸醫師到場，在準備施打麻醉藥劑之際，梅花鹿驚慌逃竄，自行從涵洞涉水脫困，成功逃離受困現場。