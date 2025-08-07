梅花鹿受困排水溝 馬頭山居民會同農業局協力「救鹿」
高雄馬頭山生態豐富，常見水鹿及梅花鹿在山區活動，昨早有居民發現一隻梅花鹿受困在台28線旗山路段排水溝，透過馬頭山自然人文協會通報農業局，最後梅花鹿自行涉水脫困返回山林。
昨早9時左右，旗山居民發現家中犬隻朝著台28線26公里路段一處水溝狂吠，走近竟發現一隻梅花鹿受困深度約達1層樓高的水溝內跳不出來，急忙通報馬頭山自然人文協會協助救援。
馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，她抵達現場發現，排水道牆面高度約為3至4公尺，寬度僅1公尺，結構狹長，另端涵洞水位幾近滿溢，無法判斷高度與通行性。聯繫1999市政專線後，農業局派遣救援人員與獸醫師到場，在準備施打麻醉藥劑之際，梅花鹿驚慌逃竄，自行從涵洞涉水脫困，成功逃離受困現場。
黃惠敏說，初步研判梅花鹿可能受遊蕩犬驚嚇而掉入水溝，動物有區域性，梅花鹿主要在馬頭山南廁活動，北側則以水鹿為主，多年前發生路殺事件後，公路局已在馬頭山1號及2號橋設置生態廊道，這次救援事件後，她也向公路局南分局通報，可當日後動物友善道路設計的重要參考；野生動物與人類在共存的路上，「每一次回報與守護，都是朝友善環境前進的一步」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言