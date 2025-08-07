棕熊「小喬」這次真的撐不住了？ 台北動物園曝「最後計畫」

台北市立動物園的棕熊「小喬」3月手術移除乳腺腫瘤，同時檢查出肺部的腫瘤轉移，較去年來得更加嚴重。近日小喬開始出現喘促、精神與食慾下降等症狀，左下腹皮膚也有脫毛紅腫，不排除腫瘤有復發跡象，園方將啟動安寧照護評估。

「小喬」今年至少24歲，牠是2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園。動物園說，小喬一直以來展現出強韌生命力和活潑的探索行為，是許多遊客喜愛的動物朋友。

動物園表示，小喬在2023年健康檢查就發現罹患乳腺腫瘤，園方當下隨即安排外科手術摘除，術後恢復良好，並持續安排定期追蹤。2024年定期追蹤檢查，發現牠的肺部出現腫瘤轉移病灶，今年3月近鼠蹊部的乳腺處出現轉移腫塊，因此進行第2次乳腺瘤摘除大手術。

園方指出，醫療團隊已成功將破裂腫塊摘除，然而該腫瘤性質為惡性，電腦斷層影像檢查也顯示肺部轉移病灶有惡化狀況。小喬經過約1個半月術後休養，期間經照養及醫療團隊悉心看護，勉強度過最危險的關鍵期，體重也由術前120多公斤逐漸回復到150公斤，日常動物行為如游泳、挖土、探索等都逐漸可在活動場中自然表現出來。

動物園說，近幾日發現小喬出現喘促、較為懶散、沒精神與食慾下降等症狀，照養及醫療團隊發現牠左下腹皮膚出現脫毛紅腫，不排除腫瘤有復發跡象。

園方也提及，愈來愈熱的高溫氣候，雖然活動場內有大水池、瀑布、綠樹、草地、遮蔭設施，保育員也會讓牠自由進出室內冷房，但照顧老齡或生病的動物時，其代謝及散熱能力降低仍須納入考量。