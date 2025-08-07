快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

聽新聞
0:00 / 0:00

棕熊「小喬」這次真的撐不住了？ 台北動物園曝「最後計畫」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園的棕熊「小喬」今年5月躺臥在樹下休息。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的棕熊「小喬」今年5月躺臥在樹下休息。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園的棕熊「小喬」3月手術移除乳腺腫瘤，同時檢查出肺部的腫瘤轉移，較去年來得更加嚴重。近日小喬開始出現喘促、精神與食慾下降等症狀，左下腹皮膚也有脫毛紅腫，不排除腫瘤有復發跡象，園方將啟動安寧照護評估。

「小喬」今年至少24歲，牠是2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園。動物園說，小喬一直以來展現出強韌生命力和活潑的探索行為，是許多遊客喜愛的動物朋友。

動物園表示，小喬在2023年健康檢查就發現罹患乳腺腫瘤，園方當下隨即安排外科手術摘除，術後恢復良好，並持續安排定期追蹤。2024年定期追蹤檢查，發現牠的肺部出現腫瘤轉移病灶，今年3月近鼠蹊部的乳腺處出現轉移腫塊，因此進行第2次乳腺瘤摘除大手術。

園方指出，醫療團隊已成功將破裂腫塊摘除，然而該腫瘤性質為惡性，電腦斷層影像檢查也顯示肺部轉移病灶有惡化狀況。小喬經過約1個半月術後休養，期間經照養及醫療團隊悉心看護，勉強度過最危險的關鍵期，體重也由術前120多公斤逐漸回復到150公斤，日常動物行為如游泳、挖土、探索等都逐漸可在活動場中自然表現出來。

動物園說，近幾日發現小喬出現喘促、較為懶散、沒精神與食慾下降等症狀，照養及醫療團隊發現牠左下腹皮膚出現脫毛紅腫，不排除腫瘤有復發跡象。

園方也提及，愈來愈熱的高溫氣候，雖然活動場內有大水池、瀑布、綠樹、草地、遮蔭設施，保育員也會讓牠自由進出室內冷房，但照顧老齡或生病的動物時，其代謝及散熱能力降低仍須納入考量。

動物園表示，保育員與醫療團隊討論後，決定為牠安排進一步生理及影像檢查，了解目前身體狀況，作為動物福祉評估與後續決策的依據。

台北市立動物園的棕熊「小喬」是2006年被馬戲團棄養後經政府查緝沒入來園，推估今年至少24歲。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的棕熊「小喬」是2006年被馬戲團棄養後經政府查緝沒入來園，推估今年至少24歲。圖／台北市立動物園提供

團隊 腫瘤 動物園

延伸閱讀

棕熊「小喬」疑腫瘤復發 北市動物園啟動安寧評估

【慢病最愛問】我同時有類風濕性關節跟肺纖維化，請問除了吃藥，有沒有其他治療方法可以延緩肺功能惡化？

韓繪師Biya腫瘤轉移緊急動手術 醫生未確實告知病情惹網怒

丹麥動物園募集棄養寵物餵猛獸 稱模擬天然食物鏈

相關新聞

棕熊「小喬」這次真的撐不住了？ 台北動物園曝「最後計畫」

台北市立動物園的棕熊「小喬」3月手術移除乳腺腫瘤，同時檢查出肺部的腫瘤轉移，較去年來得更加嚴重。近日小喬開始出現喘促、精...

關懷浪浪圖卡 台南12生獲特優！南迴台東段打造友善動物公路

打造友善動物環境，台南市教育局前年起推動關懷動物生命教育計畫，昨發表浪浪語錄創意圖卡徵選結果，獲特優的學生有感說「養毛小...

夏季蛇出沒...獅球嶺有眼鏡蛇嚇到人 基隆去年捕634尾蛇龜殼花最多

基隆市獅球嶺有人目睹眼鏡蛇追捕青蛙，並朝自己而來急忙奔逃。市議員陳宜日前帶女兒外出，也發現蛇蹤。基隆市動物保護防疫所統計...

猴子強取市場攤販香蕉 新北淡水里長首遇憂成習慣

今(6)日上午在新北市淡水區，人來車往的竹圍傳統市場，竟然有猴子單獨竊取水果攤的香蕉，這也讓攤販覺得首次遇到這樣的狀況，沒想到在市場裡面也會有野猴出沒。而這樣的畫面也都被監視器錄下，PO上網引起熱議。

搶了就跑！猴賊闖淡水竹圍市場偷香蕉 攤商驚嚇：從沒發生過

新北市淡水竹圍市場一處水果攤位，今早擺攤時突然被一隻台灣獼猴「搶劫」一串香蕉，所幸獼猴拿了香蕉就跑，沒有傷及人，但也讓攤...

狗狗也想要Me Time！看到汪星人做出「4舉動」請先麥吵默默飄走

有時候，我們太愛狗狗、太想跟牠互動，卻忘了毛孩其實也有想自己靜一靜的時候。寵物網《わんちゃんホンポ》指出，當狗狗不想被打擾時，會用4種行為發出小提醒。趕快來學習如何掌握與愛犬之間最舒服的距離吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。