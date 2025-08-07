棕熊「小喬」疑腫瘤復發 北市動物園啟動安寧評估

台北市立動物園高齡棕熊「小喬」3月底第2度動手術摘除惡性腫瘤，原先逐漸恢復元氣並回到活動場，但園方近日發現「小喬」精神及食慾下降，不排除腫瘤復發，將評估安寧照護。

「小喬」在2006年遭馬戲團棄養，被收容至台北市立動物園內。估計至少24歲的牠2年前罹患乳癌並動手術摘除。園方今年3月發現腫瘤復發、轉移且伴隨破裂情形，緊急開刀治療。經過近3個月的休養後，「小喬」在6月底回到戶外活動場。

動物園今天透過新聞稿更新「小喬」近況，儘管牠的體重已從120公斤恢復到150公斤，也有自然表現游泳、挖土等行為，但保育員這幾天發現牠又出現喘促、沒精神與食慾下降狀況，還在牠的左下腹皮膚看到脫毛及紅腫，擔心是腫瘤復發的跡象。

動物園表示，與醫療團隊討論後，決定替「小喬」安排進一步的生理及影像檢查，以了解牠的身體狀況，作為動物福祉評估與後續是否啟動安寧照護等決策的依據。