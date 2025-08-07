聽新聞
0:00 / 0:00

關懷浪浪圖卡 台南12生獲特優！南迴台東段打造友善動物公路

聯合報／ 記者鄭惠仁尤聰光／連線報導
台南市教育局昨發表浪浪語錄創意圖卡徵選比賽成果，12件作品獲特優。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局昨發表浪浪語錄創意圖卡徵選比賽成果，12件作品獲特優。記者鄭惠仁／攝影

打造友善動物環境，台南教育局前年起推動關懷動物生命教育計畫，昨發表浪浪語錄創意圖卡徵選結果，獲特優的學生有感說「養毛小孩不只靠初次相遇時的情感衝動」；另，公路局在台東南迴公路推動友善公路環境，路殺件數大幅降低，去年僅3件。

南市教育局指出，關懷動物生命教育計畫包括認養校園犬貓、成立動保社團及規畫相關教案，2023年至今30所學校參與，透過實作打造友善動物的校園環境，也辦浪浪語錄創意圖卡徵選比賽，今年以「領養代替購買」與「善待動物不棄養」為主題。

教育局公布共徵得640件圖卡作品，12件作品獲特優，國中組特優的民德國中學生顏瑋成說，無法認養流浪動物，但可以從關心社會上流浪動物的議題開始；獲國小中年級組特優的蓮潭國中小林禹寰表示，飼養毛小孩不僅僅只靠初次相遇時的情感衝動，更重要的是一起面對未來挑戰的堅持與勇氣；獲國小高年級組特優的東光國小王淯溱呼籲「領養代替購買，讓牠的生命能再次充滿愛」。

此外，南迴公路台東段沿途生態豐富，多路段為野生動物棲地，公路局5年前研析野生動物區域性，在轄管省道公路設當心動物的警示標誌牌，已有紫斑蝴蝶、台灣獼猴、鳥禽、穿山甲、食蟹蒙等標誌牌，並在多個路段設置動物通道（路廊）。

「現在很少動物被撞上輾壓。」負責公路清潔的林姓班頭說，過去公路還沒拓寬時，幾乎1個月逾10件動物被路殺，現在1個月平均約2件，且大多是流浪貓狗，野生動物反而較少；警方表示，近年僅接獲2件民眾通報撞擊野生山羌及台灣獼猴，確實路殺下降許多。

公路局南區養護分局大武工務段長陳永銘說，目前針對野生動物出沒棲地路段都有監測，會依監測數據，持續增設蛇類當心動物標誌或動物通道。

公路局在南迴公路台東段推動友善公路環境，設置動物標誌牌，圖為食蟹蒙標誌牌。記者尤聰光／攝影
公路局在南迴公路台東段推動友善公路環境，設置動物標誌牌，圖為食蟹蒙標誌牌。記者尤聰光／攝影
公路局在南迴公路台東段設置動物警示牌，圖為蝴蝶標誌牌。記者尤聰光／攝影
公路局在南迴公路台東段設置動物警示牌，圖為蝴蝶標誌牌。記者尤聰光／攝影

台南 生態 山羌 台東 教育局 警示牌 流浪動物 南迴公路 友善校園

延伸閱讀

南市私幼一教保員不當管教 認定終身不適任並重罰60萬

台南打造友善動物校園 國小生：「承諾是一種責任」創意圖卡獲特優

公路局免費出借土地「里辦公處卻向停車者收費」疑涉不法 2里長訊後交保

路殺降8成！公路局給南迴公路一條動物「天堂路」

相關新聞

關懷浪浪圖卡 台南12生獲特優！南迴台東段打造友善動物公路

打造友善動物環境，台南市教育局前年起推動關懷動物生命教育計畫，昨發表浪浪語錄創意圖卡徵選結果，獲特優的學生有感說「養毛小...

猴子強取市場攤販香蕉 新北淡水里長首遇憂成習慣

今(6)日上午在新北市淡水區，人來車往的竹圍傳統市場，竟然有猴子單獨竊取水果攤的香蕉，這也讓攤販覺得首次遇到這樣的狀況，沒想到在市場裡面也會有野猴出沒。而這樣的畫面也都被監視器錄下，PO上網引起熱議。

搶了就跑！猴賊闖淡水竹圍市場偷香蕉 攤商驚嚇：從沒發生過

新北市淡水竹圍市場一處水果攤位，今早擺攤時突然被一隻台灣獼猴「搶劫」一串香蕉，所幸獼猴拿了香蕉就跑，沒有傷及人，但也讓攤...

【動物冷知識】以為眼睛都長臉上？這些動物眼睛長超奇怪 蜜蜂還有3隻隱藏眼

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？雄性蜜蜂除了一對複眼外，頭頂還有三顆單眼喔！

電圍網阻猴害 擬擴大防治山豬

野生動物危害農作日益嚴重，防治難度高，且有觸法顧慮，苗栗縣農業處評估，電牧線圍網防治台灣獼猴有成效，中央研議擴大到山豬、...

野生動物啃作物 農民心痛求償無門

農民看天吃飯，現在也得看野生動物「臉色」。山豬、台灣獼猴等野生動物侵門踏戶危害農作物，農民心血泡湯還沒得討，苗栗縣府建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。