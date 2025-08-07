關懷浪浪圖卡 台南12生獲特優！南迴台東段打造友善動物公路

打造友善動物環境，台南市教育局前年起推動關懷動物生命教育計畫，昨發表浪浪語錄創意圖卡徵選結果，獲特優的學生有感說「養毛小孩不只靠初次相遇時的情感衝動」；另，公路局在台東南迴公路推動友善公路環境，路殺件數大幅降低，去年僅3件。

南市教育局指出，關懷動物生命教育計畫包括認養校園犬貓、成立動保社團及規畫相關教案，2023年至今30所學校參與，透過實作打造友善動物的校園環境，也辦浪浪語錄創意圖卡徵選比賽，今年以「領養代替購買」與「善待動物不棄養」為主題。

教育局公布共徵得640件圖卡作品，12件作品獲特優，國中組特優的民德國中學生顏瑋成說，無法認養流浪動物，但可以從關心社會上流浪動物的議題開始；獲國小中年級組特優的蓮潭國中小林禹寰表示，飼養毛小孩不僅僅只靠初次相遇時的情感衝動，更重要的是一起面對未來挑戰的堅持與勇氣；獲國小高年級組特優的東光國小王淯溱呼籲「領養代替購買，讓牠的生命能再次充滿愛」。

此外，南迴公路台東段沿途生態豐富，多路段為野生動物棲地，公路局5年前研析野生動物區域性，在轄管省道公路設當心動物的警示標誌牌，已有紫斑蝴蝶、台灣獼猴、鳥禽、穿山甲、食蟹蒙等標誌牌，並在多個路段設置動物通道（路廊）。

「現在很少動物被撞上輾壓。」負責公路清潔的林姓班頭說，過去公路還沒拓寬時，幾乎1個月逾10件動物被路殺，現在1個月平均約2件，且大多是流浪貓狗，野生動物反而較少；警方表示，近年僅接獲2件民眾通報撞擊野生山羌及台灣獼猴，確實路殺下降許多。