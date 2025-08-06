猴子強取市場攤販香蕉 新北淡水里長首遇憂成習慣

今(6)日上午在新北市淡水區，人來車往的竹圍傳統市場，竟然有猴子單獨竊取水果攤的香蕉，這也讓攤販覺得首次遇到這樣的狀況，沒想到在市場裡面也會有野猴出沒。而這樣的畫面也都被監視器錄下，PO上網引起熱議。

監視器畫面中的水果攤商正在準備做生意的同時，突然一隻猴子衝到攤桌上面，迅速的挑了一串香蕉，叼在嘴裡，從後方逃走，攤商一轉頭反應不及被突如其來的猴子嚇了一大跳，要追上去也來不及。

攤商表示，當時是一早清晨六點多左右，也許人車還沒這麼多，猴子才敢出來找食物，他與家人正在準備做生意時，突然就有猴子從對面的馬路衝了過來，好像早已經鎖定了香蕉，用最快的速度將其拿走，而且他當時目測這隻猴子身型不小，應該也有國小二年級學童的高度，也讓攤販嚇了一大跳，直說是第一次遇到這麼誇張的情況，也擔心未來會不會有猴群更大膽，拿成習慣。

竹圍里長李啟源表示，其實過去這一、兩個月以來，就有五、六起民眾反應看到猴子在屋頂上攀爬或是在公園的樹上，而今天這起猴子公然搶走市場水果攤販的香蕉，更是頭一次遇到，也擔心他們會不會覺得拿食物很容易，就養成習慣，也呼籲里民遇到這樣的情況，不要去驚擾牠們，保持距離，避免衝突受傷，也不要餵食，同時里長也通報動保處，對此動保處已前往竹圍市場，放香蕉架設誘捕籠，也呼籲民眾見到獼猴趕緊通報1959由動保處專人協助處理。