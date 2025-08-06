搶了就跑！猴賊闖淡水竹圍市場偷香蕉 攤商驚嚇：從沒發生過
新北市淡水竹圍市場一處水果攤位，今早擺攤時突然被一隻台灣獼猴「搶劫」一串香蕉，所幸獼猴拿了香蕉就跑，沒有傷及人，但也讓攤販嚇了一跳，新北市動保處呼籲，面對獼猴請秉持「不干擾、不接觸、不餵食」三不原則。
竹圍市場是在地民眾採買物資的據點之一，今天上午6點多，攤販老闆跟平時一樣，等待顧客上門採購，沒有到此時突然出現一隻野生的台灣獼猴，加速衝到桌子上，抓了一把香蕉後就逃離現場，攤販員工轉身後，被突然出現的獼猴嚇到。
動保處表示，竹圍市場是第一次通報有獼猴出沒，目前已在市場內擺放誘捕籠，攤商也說，以往從來沒有發生過這樣的事情。動保處統計，今年的「猴害」截至目前統計，共有46件；其中以誤闖社區民宅比較多約佔7成，另有深坑、石碇農民反映獼猴造成農業損失。
動保處呼籲，農業部於2022年9月30日，依動物保護法將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾面對獼猴請秉持「不干擾、不接觸、不餵食」三不原則。
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