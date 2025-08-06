花蓮農改場猛禽棲架記錄12種鳥 建立農田生態資料

花蓮區農改場去年1月，在新成立有機農業研究中心田區設置猛禽棲架，1年多來陸續記錄到黑翅鳶、紅隼、棕背伯勞、黑喉鴝、夜鷹等12種鳥類，以利建立農田生態多樣性資料。

農業部花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，在生物多樣性研究所技術協助下，設置了由屏科大設計的猛禽棲架，記錄到的第一隻猛禽是黑翅鳶，牠是過去少見但越來越普遍的留鳥。

之後也陸續記錄到多種農田害鼠與昆蟲的天敵，包括紅隼、棕背伯勞、黑喉鴝、夜鷹等。

黑翅鳶與紅隼主要以田間鼠類為食，棕背伯勞則擅於捕捉昆蟲與小型爬行動物，夜鷹、麻雀與黑喉鴝也會啄食農田中的昆蟲。

透過棲架記錄鳥類，雖然只能記錄到停棲的鳥類，有其侷限性，但卻可觀察到鳥類的食物種類及其處理食物的行為；透過牠們的自然獵食行為，能有效協助抑制農田中有害動物與昆蟲數量，並減少害蟲防治資材的使用需求。

花蓮區農改場指出，除鳥類生態觀察外，有機農業研究中心園區內另外設置10座獨居蜂旅館，吸引各式各樣獨居蜂入住，這些獨居蜂有些屬於肉食性，可捕食害蟲例如蜾臝，因此牠們扮演調節農田害蟲角色；有些獨居蜂則以花粉為食，例如切葉蜂，牠們可提供農作物授粉服務。

而在有機農業研究中心周邊的農田田埂，農改場營造了原生開花植物條帶供生物棲息，綠帶作為農田緩衝空間，瓢蟲與寄生蜂等農田有益天敵，便可獲取足夠棲息空間及花蜜營養來源，並回饋農田害蟲調節服務。

花蓮區農改場說明，目前在花蓮玉里鎮織羅部落與瑞穗鄉屋拉力部落，皆有農友應用多樣原生開花植物，種植農田周邊，營造多元平衡生態環境。

花蓮場表示，有機農業與農田多元生態之間關係密不可分，有機農業生產系統重視生物多樣性與自然食物鏈循環，而藉由設置猛禽棲架等生態營造方式，建構有利於天敵棲息環境，未來將持續記錄田間豐富生態，建立永續與友善的農業生產體系。