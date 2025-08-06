快訊

台中KPM拼盤演唱會倒數 朴春健康亮紅燈「暫停2NE1行程」

指川普投資台積電3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

聽新聞
0:00 / 0:00

【動物冷知識】以為眼睛都長臉上？這些動物眼睛長超奇怪 蜜蜂還有3隻隱藏眼

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？雄性蜜蜂除了一對複眼外，頭頂還有三顆單眼喔！

今天我們一起來看三個與動物的眼睛相關的動物冷知識吧！

蜜蜂除了都有一對由6000顆小眼睛組成的複眼外，頭頂則還有3顆單眼唷！

複眼能用做識別物體的形狀與顏色，頭頂的單眼只能檢測光源的變化與方向，兩者結合能夠幫助他們更好確認花朵的方位。

根本是無情的花朵追蹤器！！

鱅魚又稱大頭魚，與青魚、草魚、鰱魚、鱅魚並稱四大家魚，是華人熟悉的四種食用魚。

鱅魚以浮游生物為食，棲息地水域位在中上層，眼睛長得比一般魚更下方一點的位置，讓他們視力範圍可以更寬廣、更好尋找食物。

鱅魚的學名Hypophthalmichthys nobilis，Hypophthalmichthys 來自希臘語，意即「眼睛在下的魚」。

大部分的蝸牛都有2根觸角，眼睛會長在上方的觸角上。

少部分的蝸牛，如青山蝸牛，他們只有一堆觸角，眼睛長在觸角的基部。

加上他們夢幻般的翠綠外殼，青山蝸牛看起來真的是非常可愛！

參考資料：123

蝸牛 蜜蜂 動物 希臘 視力

相關新聞

【動物冷知識】以為眼睛都長臉上？這些動物眼睛長超奇怪 蜜蜂還有3隻隱藏眼

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？雄性蜜蜂除了一對複眼外，頭頂還有三顆單眼喔！

電圍網阻猴害 擬擴大防治山豬

野生動物危害農作日益嚴重，防治難度高，且有觸法顧慮，苗栗縣農業處評估，電牧線圍網防治台灣獼猴有成效，中央研議擴大到山豬、...

野生動物啃作物 農民心痛求償無門

農民看天吃飯，現在也得看野生動物「臉色」。山豬、台灣獼猴等野生動物侵門踏戶危害農作物，農民心血泡湯還沒得討，苗栗縣府建議...

汐止飼主放養愛犬 駕駛人車未停釀憾事

新北市動保處近期接獲1飼犬誤闖馬路遭車輛輾斃案件，因飼主未妥善控管，犬隻誤入馬路，遭準備左轉的車輛撞擊身亡。經調查，該飼主平時有讓犬隻自行外出於住家附近便溺的習慣，另駕駛人在路上看見犬隻出現雖有減速但

用打的才是有在教？日訓犬師揭「老一輩養狗法」對比現代超衝擊

以前的人養狗跟現代人養狗觀念，真的差很大嗎？日本訓犬師金倉高志日前分享，自己身為昭和時代（1926年至1989年）出生的一員，他對那個年代的養狗方式仍記憶猶新。他指出，有些當時被視為理所當然的做法，放到現在來看常讓人覺得不可思議。一起來看狗狗的生活到底發生了多大的轉變！

為何大型犬看上去超兇卻很多人喜歡？揭開「反差系魅力」讓人淪陷

很多人對大型犬的第一印象可能是：「看起來很兇」、「嚴肅可怕」。畢竟體型大、聲音又洪亮，還常被用在警犬、軍犬、導盲犬這些嚴肅工作上，自然會讓人有點怕怕的。但只要實際上接觸過就知道，這些大狗狗個性其實超溫和穩重，不會亂叫、亂撲人，甚至比某些小型犬還要聽話！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。