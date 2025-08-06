林保署新竹宜蘭分署合作 移除淡水河水域埃及聖䴉

以前的人養狗跟現代人養狗觀念，真的差很大嗎？日本訓犬師金倉高志日前分享，自己身為昭和時代（1926年至1989年）出生的一員，他對那個年代的養狗方式仍記憶猶新。他指出，有些當時被視為理所當然的做法，放到現在來看常讓人覺得不可思議。一起來看狗狗的生活到底發生了多大的轉變！

2025-08-05 16:45