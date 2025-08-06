林保署新竹宜蘭分署合作 移除淡水河水域埃及聖䴉
農業部林業及自然保育署新竹分署說，今天與宜蘭分署合作於新北淡水河水域展開埃及聖䴉移除行動，由受過訓練人員、原住民獵人共同執勤，降低對原生鷺科水鳥棲地構成競爭與干擾威脅。
林保署新竹分署發布新聞稿表示，埃及聖䴉原產於非洲與中東，因早年圈養逸出，已在台灣西部濕地與河口區大量繁殖，對原生鷺科水鳥棲地構成威脅，自108年啟動全國性調查與移除計畫，其中淡水河流域為高密度分布區之一。
林保署新竹分署指出，近年透過與具槍械經驗的原住民團隊合作，配合仿鳥模型、餌料與鳴叫聲誘引，逐步提升誘捕效率，截至113年底全台累計移除埃及聖䴉已達1萬8000隻。
林保署新竹分署表示，新竹、宜蘭分署今天派遣具槍械訓練人員，結合原住民獵人團隊，在淡水河水域展開移除行動，執勤人員自大稻埕碼頭搭船出發，巡查至新北大橋後折返，續行至淡水碼頭沿岸，執行機動觀察與快速應變。
林保署表示，今年以來淡水河周邊觀測紀錄，埃及聖䴉僅零星個體，顯示高頻率監控與干擾措施已發揮抑制效果，未來將持續優化策略，擴大與縣市政府、航運業者合作，加強水域監測與回報通報流程，提升早期發現與即時應變能力。
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