路殺降8成！公路局給南迴公路一條動物「天堂路」

南迴公路台東端依山傍海而建，沿途生態豐富，多路段為野生動物棲地，公路局近年積極推動「友善公路」環境，其中包括保護動物一環，而南迴公路動物「路殺」件數明顯大幅降低，一個月僅2件，成效顯著。駕駛說，「開南迴公路眼睛睜大小心開就對了」。

公路局南區養護分局大武工務段長陳永銘指出，目前針對公路路段野生動物出沒棲地都有監測，並會依據監測數據，設置警示號誌牌或動物通道，讓野生動物得以受到保護安全生存；而用路人環境保護意識抬頭，近年路殺件數逐年大幅將降低，這是好現象。

南迴公路沿途生態環境好又豐富，但野生動物常因覓食或遷移必須穿越公路，過去「路殺」就頻傳，更易導致交通意外，造成人和動物都傷亡。公路局為改善用路環境，5前年特地研析野生動物區域性，在轄管省道公路設置當心動物的警示號誌牌。

目前南迴公路當心動物的警示號誌牌，已有「紫斑蝴蝶」、「台灣獼猴」、「鳥禽」、「穿山甲」及「食蟹蒙」等號誌牌，同時在多個路段點設置「動物通道（路廊）」；陳永銘說，未來會依據監測數據，持續增設「蛇」當心動物號誌及通道，讓動物及用路人在使用公路都安全。

「現在很少動物被撞上輾壓了。」公路清潔林姓班頭說，過去公路還沒拓寬時，幾乎一個月逾10件動物被路殺，現在1個月平均2件左右，且大多是流浪貓狗，野生動物反而較少。另警方也表示，近年僅接獲2件民眾通報撞擊野生山羌及台灣獼猴，確實路殺下降許多。