聽新聞
0:00 / 0:00

野生動物啃作物 農民心痛求償無門

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
野生動物危害農作物，台灣獼猴咬一口柑橘就丟，滿地被咬過的落果，讓果農恨得牙癢癢的。本報資料照片
野生動物危害農作物，台灣獼猴咬一口柑橘就丟，滿地被咬過的落果，讓果農恨得牙癢癢的。本報資料照片

農民看天吃飯，現在也得看野生動物「臉色」。山豬、台灣獼猴等野生動物侵門踏戶危害農作物，農民心血泡湯還沒得討，苗栗縣府建議農業部類比風災、水患等天然災害救助，補貼農民損失，但迄今仍無回應。

苗栗縣今年因雨災，依農業天然災害救助辦法啟動現金救助，包括砂糖橘、柿子等；另如高接梨等20多種品項，還有雙軌的農業保險，依降雨等條件補貼損失或保證收入，但野生動物危害農作的損失，只能無奈照單全收。

體型碩大的山豬幾乎什麼都吃，甜柿、高接梨、柑橘、玉米、竹筍等災情嚴重。退休警察賴彥棟受託，依野生動物保育法規定，一年捕捉200隻以上危害農作的山豬，該族群在苗栗山區已氾濫成災，黑色、棕色、黑白色山豬捉不勝捉，通霄、西湖一帶的甚至重達200台斤，比起一般山豬體型足足大上一倍。

苗栗公館有農家因山豬入侵雞舍，4度拜託賴彥棟出馬。他說，山豬侵門踏戶已不是新聞，尤其冬天野外缺乏食物，山豬危害更大，若無對策，問題會更嚴重。

「百大青農」張智傑今年配合農糧署「綠色環境給付計畫」，栽種16公頃硬質玉米，苗栗銅鑼老雞隆、新雞隆約3公頃玉米田，慘遭山豬肆虐；部分田區遭啃食殆盡，無法達到計畫最低繳交量標準。

台灣獼猴危害也變嚴重，苗栗縣議員楊恭林透露，獼猴危害柑橘等作物，成群結隊出沒山邊果園，咬了幾口就丟棄，滿地落果讓農民淌血，連電牧線圍網也難防堵，甚至利用樹林、竹子翻牆；現在族群已逼近市區，家戶設圍籬不防小偷，而是防猴子。

苗栗大湖鄉是草莓王國，鍾姓草莓農透露，如果沒有架網防鳥害，產量只剩1成，但若有保育鳥類中網，就得趕緊釋放，免得觸法。

延伸閱讀

武陵獲救黑熊坎坷 多次中套索致牙齒崩壞而消瘦

非法定社福遭審計室檢討 議員質疑苗栗過去窮就不能做嗎？

第三屆「500碗」苗栗3家入選 40年婆菜劉克襄青睞

石棉瓦處理危機？苗栗銅鑼遭棄置一堆廢石棉瓦 警方查出屬個案

相關新聞

野生動物啃作物 農民心痛求償無門

農民看天吃飯，現在也得看野生動物「臉色」。山豬、台灣獼猴等野生動物侵門踏戶危害農作物，農民心血泡湯還沒得討，苗栗縣府建議...

電圍網阻猴害 擬擴大防治山豬

野生動物危害農作日益嚴重，防治難度高，且有觸法顧慮，苗栗縣農業處評估，電牧線圍網防治台灣獼猴有成效，中央研議擴大到山豬、...

汐止飼主放養愛犬 駕駛人車未停釀憾事

新北市動保處近期接獲1飼犬誤闖馬路遭車輛輾斃案件，因飼主未妥善控管，犬隻誤入馬路，遭準備左轉的車輛撞擊身亡。經調查，該飼主平時有讓犬隻自行外出於住家附近便溺的習慣，另駕駛人在路上看見犬隻出現雖有減速但

與鵬為伴 「猛禽棲架」成功吸引黑翅鳶 加強農田生態系統服務

農業部花蓮區農業改良場為建立農田生態多樣性資料，在生物多樣性研究所的技術協助下，2024年1月在新成立的有機農業研究中心...

凶猛外來魚類霸占羅東林業文化園區貯木池 號召高手報名挑戰釣走牠

宜蘭羅東林業文化園區貯木池早年是太平山檜木的集散地，放置原木的大水池，幾年前被人把外來魚種丟入貯木池，包括泰國鱧魚及吳郭...

狗界中二病！幼犬長到「這歲數最叛逆」常失控暴走做出5舉動

你知道嗎？狗狗其實也會有青春叛逆期！當狗狗突然不聽話、愛唱反調、甚至出現一些讓人頭痛的舉動時，可能不是你的教養出了問題，而是牠正在經歷狗生的成長關卡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。