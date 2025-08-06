野生動物啃作物 農民心痛求償無門

農民看天吃飯，現在也得看野生動物「臉色」。山豬、台灣獼猴等野生動物侵門踏戶危害農作物，農民心血泡湯還沒得討，苗栗縣府建議農業部類比風災、水患等天然災害救助，補貼農民損失，但迄今仍無回應。

苗栗縣今年因雨災，依農業天然災害救助辦法啟動現金救助，包括砂糖橘、柿子等；另如高接梨等20多種品項，還有雙軌的農業保險，依降雨等條件補貼損失或保證收入，但野生動物危害農作的損失，只能無奈照單全收。

體型碩大的山豬幾乎什麼都吃，甜柿、高接梨、柑橘、玉米、竹筍等災情嚴重。退休警察賴彥棟受託，依野生動物保育法規定，一年捕捉200隻以上危害農作的山豬，該族群在苗栗山區已氾濫成災，黑色、棕色、黑白色山豬捉不勝捉，通霄、西湖一帶的甚至重達200台斤，比起一般山豬體型足足大上一倍。

苗栗公館有農家因山豬入侵雞舍，4度拜託賴彥棟出馬。他說，山豬侵門踏戶已不是新聞，尤其冬天野外缺乏食物，山豬危害更大，若無對策，問題會更嚴重。

「百大青農」張智傑今年配合農糧署「綠色環境給付計畫」，栽種16公頃硬質玉米，苗栗銅鑼老雞隆、新雞隆約3公頃玉米田，慘遭山豬肆虐；部分田區遭啃食殆盡，無法達到計畫最低繳交量標準。

台灣獼猴危害也變嚴重，苗栗縣議員楊恭林透露，獼猴危害柑橘等作物，成群結隊出沒山邊果園，咬了幾口就丟棄，滿地落果讓農民淌血，連電牧線圍網也難防堵，甚至利用樹林、竹子翻牆；現在族群已逼近市區，家戶設圍籬不防小偷，而是防猴子。

苗栗大湖鄉是草莓王國，鍾姓草莓農透露，如果沒有架網防鳥害，產量只剩1成，但若有保育鳥類中網，就得趕緊釋放，免得觸法。