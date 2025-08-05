武陵獲救黑熊坎坷 多次中套索致牙齒崩壞而消瘦
1隻台灣黑熊先前受困套索陷阱獲救，負責醫治黑熊的生多所野生動物急救站今天表示，這隻「武陵黑熊」曾多次受困套索，掙扎導致牙齒嚴重崩壞，可能因野外取食困難而身形消瘦。
1隻63公斤成年公熊6月17日在雪霸國家公園武陵山莊附近受困套索陷阱，經連夜救援，後送南投縣集集鎮農業部生物多樣性研究所野生動物急救站，急救站今天表示，這隻黑熊非首次遇陷阱，曾多次被套索所困，掙扎導致牙齒嚴重崩壞、斷裂及磨損，可能導致在野外取食困難，身形消瘦讓治療團隊一度以為是老年公熊。
野生動物急救站透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，經連夜10多小時救援後，6月18日進行2小時檢傷與傷患肢截指手術及清創；為治療黑熊惡劣的牙齒狀況，集結多個單位組成超大型醫療團隊，7月11日進行近6小時牙科治療，移除數顆因嚴重牙周病而不得不拔掉的牙齒，並以根管治療盡可能修復受損犬齒。
野生動物急救站表示，黑熊術後暫時只能吃保育員特製「熊熊泥」，但不因此影響黑熊旺盛食慾，兩三下就把泥和藥都舔乾淨，但口腔及左掌傷勢恢復仍需時間，這隻「武陵黑熊」傷癒之路還很漫長。
急救站表示，非常感謝來自不同團隊成員不辭辛勞接下任務，黑熊可能不會向人類道謝，但急救站獸醫師及保育員可是感動痛哭流涕；黑熊救援需許多人投入大量心血，希望每隻落難黑熊的故事，都能喚起大眾保育意識，關心黑熊與野生動物們生態健康。
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