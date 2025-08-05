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汐止飼主放養愛犬 駕駛人車未停釀憾事

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為行車記錄器畫面，取自新北市政府
照片為行車記錄器畫面，取自新北市政府

新北市動保處近期接獲1飼犬誤闖馬路遭車輛輾斃案件，因飼主未妥善控管，犬隻誤入馬路，遭準備左轉的車輛撞擊身亡。經調查，該飼主平時有讓犬隻自行外出於住家附近便溺的習慣，另駕駛人在路上看見犬隻出現雖有減速但未停下車輛，最終造成這場意外，動保處依法對飼主與駕駛各裁罰新臺幣1萬5,000元，並呼籲民眾加強犬隻管理與駕駛防衛意識，以防止類似憾事發生。

新北市府動保處表示，新北市汐止區1名駕駛準備開車回公司途中，在左轉減速進入狹窄單車道路口前，看見1犬隻無人伴同在前方馬路上遊蕩，雖將車輛減速但未確認犬隻在路旁安全區域，車輛仍往前繼續行駛。不料駕駛車輛過程中突然感覺輾過異物，當下立即尋找適當位置停車，並返回路段察看赫然發現有犬隻躺在馬路上奄奄一息隨即死亡，立即通報警方到場處理。

動保處指出，經查警方交通事故調查記錄，飼主說明犬隻會自行出外便溺，當時讓犬隻獨自於住家附近活動，事發後經警方通知才得知犬隻遭車輛撞死。經動保處訪談飼主表示，當天返家開門時犬隻突暴衝跑出家門外，四處遍尋不到犬隻，最後是警方告知愛犬已發生不幸，經警方提供相關事證後，動保處認定飼主未妥善管理犬隻，造成動物死亡，違反動保法第5條第2項第4款規定，飼主應避免犬隻遭受騷擾、虐待或傷害，次依第30條第1項第1款裁罰新臺幣1萬5,000元；駕駛人因過失輾壓動物造成死亡，違反動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，次依同法第30條第1項第1款，裁處新臺幣1萬5,000元罰鍰。

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