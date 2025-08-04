凶猛外來魚類霸占羅東林業文化園區貯木池 號召高手報名挑戰釣走牠

宜蘭羅東林業文化園區貯木池早年是太平山檜木的集散地，放置原木的大水池，幾年前被人把外來魚種丟入貯木池，包括泰國鱧魚及吳郭魚等的強勢外來種繁殖快速，侵蝕本土魚生存空間，破壞生態。林業署宜蘭分署今天號召大家透過釣魚清除，釣客人數限50人參加，挑戰對抗凶猛外來魚。

強勢外來魚種很難完全根除，貯木池泡著很多巨大木頭，也無法使用撒網下去撈捕，所以宜蘭分署號召大家釣魚，並且從釣魚中進行環境教育，宣導不要隨置棄養。

這項外來種魚移除活動今年進行第三年，112年總共移除331尾，泰國鱧最大移除長度63.5公分；113年總共移除258尾，泰國鱧最大移除長度61公分，體型相當壯觀。

今年釣魚的對象是兇猛外來種掠食性魚種泰國鱧魚及繁殖力強的吳郭魚，牠們佔了貯木池外來魚種的前兩名，威脅到鯽魚、鯉、奇力魚等本土魚種生存空間。根據以往經驗，別以為釣起來的吳郭魚或泰國鱧魚好吃，由於牠們在貯木池成長生存，身上帶著土味及木頭味，不見得是大家可以接受的味道。

釣魚移除活動訂8月16日上午5時30分至11時舉行，18歲以上才能報名參加，報名成功繳交300元辦理保險，活動限50人參加，民眾釣起體型最長的魚，主辦單位會贈送獎品。