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創紀錄！宜蘭龍泉公園同地生2胎八色鳥 三代10鳥差這一點同框破功

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「中小八」成大了，牠們被發現好像也會咬食物，幫忙餵食弟妹，非常有趣。圖／天霸王攝影提供
「中小八」成大了，牠們被發現好像也會咬食物，幫忙餵食弟妹，非常有趣。圖／天霸王攝影提供

宜蘭三星鄉龍泉公園的二級保育八色鳥首次成功產下第二胎，在熱心志工護鳥下，兩胎共8隻中小八與小小八都存活，尤其小小八在志工補巢挺過颱風侵襲，讓人欣喜。最近原本期待親鳥及8隻小鳥出現「三代同堂」，可惜被一群放「鳥音」人嚇跑，宣告同框失敗，但也創下同一地點成功育二巢的全台紀錄。

龍泉公園飛來二級保育「八色鳥」，今年不但產下第一胎4隻小鳥，6月間鳥爸媽又在公園繼續築巢，力拚孵育第二胎，讓鳥界人士相當欣喜，護鳥志工為了讓親鳥安心照顧第一胎，也守護期待第二胎能成功破殼，經由三星鄉公所同意支持，6月18日拉封鎖線，這段期間幾乎每天由呂學麟老師在臉書公開貼文紀錄。

未料，第二胎7月3日破殼才幾天，鳥毛都還沒長好，遭遇丹娜絲颱風外圍環流打翻鳥巢，志工見情況危急，趕緊趁親鳥外出時幫忙補巢；妙的是，志工補巢之際，巧遇親鳥剛好飛回，靜靜站在旁邊觀看，並無擔心焦急或拍叫情況，彷彿知道志工是來幫忙的。

護鳥志工說，7月16日第二胎「小小八」終於離巢見客，各地攝影師蜂擁捕捉畫面，有人發現，除了親子會咬蚯蚓食物餵食，就連第一胎的哥哥姐姐「中小八」彷彿也會咬食物，幫忙照顧剛出生不久的4隻小可愛，非常特別。

之前第一胎「中小八」經常到龍泉公園中庭覓食，鳥界人士期待第二胎「小小八」在離巢後也能在親鳥陪伴下來到中庭，屆時有機會見到三代、10鳥同框畫面；可惜幾天前來了幾個人放「鳥音」，把他們嚇跑了，最近這幾天未見蹤影，讓人失望。

仙八色鶇（又稱八色鳥）屬夏候鳥，被列為珍貴稀有、國際易危等級的二級保育鳥類。每年4月從東南亞婆羅洲飛來台灣繁殖，三星鄉龍泉公園生態環境條件佳，吸引八色鳥飛來築巢，等到鳥寶寶可獨力飛行，8月底再一起飛回去。

護鳥志工表示，八色鳥警戒性相當高，由於人為「鳥音」騷擾，使得牠們藏在更遠更隱密的地方，應該還沒有飛回去，可惜未見三代同框，但還是創下「在同一個地方成功孵育二巢八色鳥的全台紀錄」。

第二巢、7月20日拍到的「小小八」，離巢出來見客了。圖／天霸王攝影提供
第二巢、7月20日拍到的「小小八」，離巢出來見客了。圖／天霸王攝影提供
第二巢、7月20日拍到的「小小八」，離巢出來見客了。圖／天霸王攝影提供
第二巢、7月20日拍到的「小小八」，離巢出來見客了。圖／天霸王攝影提供
7日22在停車場附近拍到，「親鳥餵食小小八」的珍貴畫面。圖／天霸王攝影提供
7日22在停車場附近拍到，「親鳥餵食小小八」的珍貴畫面。圖／天霸王攝影提供
第一巢的「中小八」越長越漂亮。圖／天霸王攝影提供
第一巢的「中小八」越長越漂亮。圖／天霸王攝影提供

成功 八色鳥 丹娜絲颱風

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