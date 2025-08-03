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動物收容所最被忽略的族群！高雄徵求30組「黑狗家庭」拍溫馨合照

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄動物保護處將與Something Studio三牲工作室合作，徵求30組曾領養黑狗、貓的家庭回到動保處，配合「黑狗、貓回娘家」活動，拍攝一系列溫馨宣傳照。圖／Something Studio三牲工作室提供
高雄動物保護處將與Something Studio三牲工作室合作，徵求30組曾領養黑狗、貓的家庭回到動保處，配合「黑狗、貓回娘家」活動，拍攝一系列溫馨宣傳照。圖／Something Studio三牲工作室提供

每年10月1日是全球「世界黑狗日」，提醒大眾注意黑色犬隻的存在，呼籲大眾放下對「黑狗」偏見，為這群長期被忽視的毛孩爭取關注與溫暖。為響應此日，高雄動物保護處與Something Studio三牲工作室合作，徵求30組曾領養黑狗、貓的家庭回到動保處，配合「黑狗、貓回娘家」活動，拍攝一系列溫馨宣傳照。

高市動保處表示，黑狗、貓在台灣的收容所中，常常是最先被忽略、最後被選擇的一群，不是因為牠們不好，只因為毛色單調、外表不夠吸睛，甚至有人迷信「黑狗、貓不吉利」；然而實際上，黑狗、貓聰明穩定、忠誠貼心，無論當作伴侶犬、貓還是家庭犬、貓，都有極高的適應力與親人性，並無色號差異。

許多黑狗、貓在收容所中苦等多年，只因為「不是討喜的顏色」，而失去了本該擁有的家庭。動保處指出，「這一次，我們希望藉由這些已被領養的黑狗、貓和牠們幸福家庭的身影，傳遞一個簡單卻有力的訊息『黑狗、貓也值得被愛，也能成為你人生最忠實的陪伴』」，翻轉社會對黑狗、貓的誤解，鼓勵更多市民用領養來改變牠們的命運。

「黑狗、貓回娘家」活動，提供民眾曾於高雄市任一收容單位領養黑色犬、貓（不限年齡、體型），且願意分享領養故事，即可報名，採事先報名制，額滿為止。報名方式請洽：「高雄市動物保護處粉絲專頁」或直接線上報名。

黑色 回娘家 高雄市

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