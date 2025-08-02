落實流浪犬貓安樂死連署速破成案門檻 正反意見網掀論戰

有民眾在國發會「公共政策網路參與平台」提議，面對遊蕩犬貓數量與日俱增，應該落實動物收容所人道安樂死、強化飼主管理責任，尤其餵食者也與管領人一樣，應該依據動保法承擔飼主責任。這項提案已經獲得超過5000人附議，不過也在留言區掀起正反不同意見的論戰。

這項提案在7月10日提出，至今獲得5284人附議，於7月30日成立，正在等待主管機關於9月30日前回應說明。

提案者主張，多年以來，民眾遭遊蕩犬追咬、甚至致死的事件屢見不鮮；石虎、白鼻心、山羌等本土物種，幾乎都已將犬隻攻擊列為「主要死亡原因」之一。長年以來政策與輿論過度強調「TNR」（捕捉、絕育、回置），讓遊蕩犬貓管理走向一個完全錯誤的方向，「回置」變成棄養的藉口，卻忽視遊蕩犬貓的動物福利、人犬衝突、野生動物受害、各種疾病傳播風險及收容所爆滿等問題。

提案者指出，流於制度或理論上的「TNR」口號，不僅無法真正減少遊蕩動物的數量，最終也無法回應社會與生態層面的長期衝突。他主張，根據「動物保護法」第12條規定，在特定情況下，例如經濟利用、科學研究、疾病控制、品種改良或「解除痛苦等目的，仍得依法進行安樂死。」提案者強調，安樂死程序早已有嚴謹審核機制，必須由兩位以上獸醫師共同評估，並嚴格依照程序進行，卻因主管機關懼於輿論與動保團體壓力，選擇逃避。

提案者同時主張，根據「動物保護法」第三條第七款跟第五條第二項，飼主與管領人應負結紮、醫療、收容等照護責任。多起司法案例亦確認，餵食者本就該被視為飼主與管領人並為遊蕩犬貓造成的問題負責。他強調，看到遊蕩犬要做的事，是通報主管機關來抓狗，而不是餵食牠，餵食收容照顧，就形同飼主，法律上完全沒有模糊空間。

這項提案提出後，在政策平台上掀起熱烈討論，有支持者主張「恢復安樂死對環境、人民生命財產安全以及本土物種的續存都非常重要」、「為了餵養者愛心氾濫，其他野生動物就要面臨生存風險，用路人要擔心貓狗竄出導致車禍，還要自行迴避可能發生的人犬衝突，覺得非常荒謬」。

不過也有民眾質疑「你可以主張安樂死，你也可以支持撲殺政策，但在你提倡之前，請先想清楚：你能親手執行嗎？」、「其實提案者是想「恢復撲殺」流浪動物，但因為怕說要「恢復撲殺」太難聽沒人要支持，所以用欺瞞民眾方式說要「恢復安樂死」以騙取更多民眾的附議量。」