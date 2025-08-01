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台南夏季水雉調查反常減少逾百隻 颱風毀棲地影響

中央社／ 台南1日電
正值水雉繁殖期，水雉生態教育園區今天公布台南夏季調查結果，全市共1503隻，較去年減少161隻，對比過往數量逐年遞增顯得異常，初判是因颱風過境及菱角田面積縮減。圖為水雉攜幼。圖／南市農業局提供
正值水雉繁殖期，水雉生態教育園區今天公布台南夏季調查結果，全市共1503隻，較去年減少161隻，對比過往數量逐年遞增顯得異常，初判是因颱風過境及菱角田面積縮減。圖為水雉攜幼。圖／南市農業局提供

正值水雉繁殖期，水雉生態教育園區今天公布台南夏季調查結果，全市共1503隻，較去年減少161隻，對比過往數量逐年遞增顯得異常，初判是因颱風過境及菱角田面積縮減。

水雉是生活在淡水濕地的鳥類，喜歡在菱角田上棲息，又被稱為「菱角鳥」，每年4月至9月是繁殖期；水雉生態教育園區定期於每年7月下旬進行台南夏季水雉調查，今年因碰上連日豪大雨，調查延到昨天才完成。

調查結果顯示，全市水雉共1503隻，相較去年減少161隻，其中官田區仍是水雉主要分布區域，占65%；其次是下營區和麻豆區，分別是16%和10%，其他散布於六甲區、山上區、新營區、柳營區、安南區等，繁殖區域多集中於菱角田。

水雉生態教育園區今天告訴中央社記者，過往台南水雉調查數量逐年遞增，今年卻較去年減少161隻，初判是颱風丹娜絲過境造成棲地受損；菱角田面積縮減，變成荒地或種稻，也是主因之一。

園區人員表示，大規模菱角種植區域的台南，是水雉在台灣主要分布區域。大自然試煉考驗著人和野生動物，在面對氣候變遷的同時，大家更必須重視和思考如何共存。

水雉 台南

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