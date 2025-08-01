新疆現罕見純白藏羚羊幼崽 科研人員推測或為基因突變

據新疆廣播電視台報導，近日阿爾金山國家級自然保護區管理局職員，在海拔5000多公尺的兔子湖區域巡護時，發現一隻罕見的純白色藏羚羊幼崽，為高原野生動物研究提供了珍貴案例。

據報導，科研人員推測幼崽是出現了白化現象，可能源於基因突變導致的酪氨酸酶缺失，使其無法合成黑色素，因而通體雪白。

據介紹，位於新疆巴州境內的阿爾金山國家級自然保護區是中國乃至世界上建立最早的高原生態類型的自然保護區，也是中國第一個以高原脆弱生態環境為主要保護對象的保護區。它與青海可可西里、西藏羌塘國家級自然保護區接壤，主要保護對象是以藏羚、野氂牛和藏野驢為代表的高原有蹄類野生動物為主的高原荒漠生態系統。

近年來，通過持續反盜獵行動和生態修復，藏羚數量顯著增長，目前已達6.5萬隻以上。

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文章授權轉載自《香港01》